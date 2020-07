Demi Moore, la svolta bionda che nessuno si aspettava

editato in: da

Demi Moore da mora capellona a long bob biondo platino. L’attrice ha postato su Instagram una foto del nuovo look lasciando i follower senza parole.

D’altronde Demi è una abituata ai “colpi di testa”: ai tempi di Soldato Jane si rasò (realmente) a zero e nel corso della sua carriera ha cambiato innumerevoli volte look, passando dal lunghissimo al cortissimo. Come nel caso del famoso e bellissimo caschetto di Ghost. Ma negli ultimi anni Demi non aveva più cambiato, restando affezionata alla sua lunghissima chioma corvina.

In realtà nemmeno questa volta lo ha fatto per davvero: il cambio è frutto di una lunga sessione di trucco, per il personaggi di Linda nella serie tv fantascientifica Brave New World, “Il mondo Nuovo”, che segna il suo ritorno sulle scene dopo molto tempo. Come documentato dalla stessa Demi sul suo account Instagram, in cui ha pubblicato un video “accelerato” che racconta proprio la seduta di trasformazione.

Demi è sempre bellissima, ma non c’è dubbio che il nero lungo stile “Pocahontas” le doni molto, molto di più.