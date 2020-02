Perché è famosa Dayane Mello di Pechino Express

editato in: da

Dayane Mello sta affrontando con grande forza l’avventura di Pechino Express. Insieme all’amica Ema Kovac fa parte della coppia de ‘Le Top’, molto temuta dagli altri concorrenti per via delle doti fisiche delle due ragazze. Ma dove abbiamo già visto Dayane?

Dayane Mello, classe 1989, è nata a Joinville, in Brasile. Ha alle spalle un’infanzia difficile, caratterizzata dall’assenza dei genitori. Il padre, infatti, era impegnato nell’esercito e il rapporto con la madre non era affatto idilliaco. Il merito di averla cresciuta va alla nonna, per la quale la modella prova un grandissimo affetto. Già da giovanissima, consapevole della sua bellezza, inizia a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Decide, così, di lasciare il Brasile per dare la possibilità alla sua carriera di spiccare il volo.

Modella di fama internazionale e per importanti brand, in Italia è diventata famosa soprattutto grazie alla partecipazione a programmi televisivi e reality show. Nel 2014 ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove si è classificata sesta. Qualche anno dopo, nel 2017, entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi.

La sua esperienza come isolana è veramente breve, ma Dayane riesce comunque a lasciare il segno. Fa colpo, infatti, sull’inviato di quell’edizione: Stefano Bettarini, con il quale intraprende una breve relazione. Una delle sue storie più importanti è stata, però, quella con il modello Stefano Sala, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Con lui, nel 2014, ha avuto una figlia, Sofia, che, però, è cresciuta prevalentemente con il padre e con i nonni paterni per via degli impegni lavorativi della Mello.

Nel 2017, dopo aver chiuso la relazione con Stefano Bettarini, ha iniziato una storia con Carlo Gussalli Beretta, giovane rampollo della storica azienda di armi. I due, ultimamente, non sono più stati avvistati insieme: la storia potrebbe, quindi, essere terminata. Dayane Mello ha spesso occupato le pagine delle riviste di gossip. Nel 2016, in particolare, ha attirato l’attenzione, e anche qualche critica, per aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un vestito dallo spacco vertiginoso insieme a Giulia Salemi.

In questa edizione di Pechino Express i concorrenti dovranno attraversare la Thailandia, la Cina e il Sud Corea. Riuscirà Dayane Mello a conquistare i telespettatori e ad arrivare fino alla fine della gara?