Daniele Interrante, la verità su Guendalina Canessa e Francesca De André

editato in: da

Dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata del Grande Fratello, Daniele Interrante racconta tutta la verità su Guendalina Canessa e Francesca De André. L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto un’intensa relazione con entrambe le donne: con la prima è stato sposato e ha avuto una figlia, mentre con la seconda ha avuto una love story durata diversi anni.

Nella casa di Cinecittà, Francesca e Guendalina hanno riportato alla luce vecchi dissapori e questioni irrisolte, dando vita ad una lite che ha tenuto con il fiato i telespettatori. In particolare l’ex gieffina ha accusato la figlia di Cristiano De André di essere stata l’amante di Daniele Interrante, decretando la fine del loro matrimonio.

“Francesca non era assolutamente la mia amante quando stavo ancora con Guendalina – ha spiegato l’ex tronista, ospite di Domenica Live -. La conoscevo sì, ma non stavamo insieme”. Daniele ha svelato di aver iniziato una storia d’amore con Francesca De André dopo aver detto addio alla moglie: “Io e Guendalina eravamo in un periodo non facile – ha ammesso -, fino a quando non le ho detto che la nostra storia era finita. A quel punto ho iniziato una relazione con Francesca”.

“Io e lei ci siamo amati alla follia – ha aggiunto parlando dell’ex fidanzata -. Però è vero che Guendalina mi ha mandato alcune foto quando stavo con Francesca. Ma erano di un servizio fotografico, per un lavoro. Non le ho mai fatte vedere a Francesca. Lei semplicemente è molto possessiva, ha preso il mio telefono e le ha viste e si è molto arrabbiata. Quelle foto però non le ha scattate per me”.

Nel frattempo Barbara D’Urso ha già annunciato che Daniele Interrante entrerà nella casa di Cinecittà. L’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne nel reality potrebbe cambiare gli equilibri. Daniele infatti ha spiegato alla conduttrice che ha intenzione di parlare anche con altri concorrenti: “Sai che adesso io faccio l’ex fidanzato e l’ex marito però io sono un tuo analista – ha svelato alla D’Urso -. Se mi fai entrare non posso non dire a tre persone che conosco da quindici anni quello che penso sullo schifo che hanno detto e fatto perché non mi va giù. Di quello che hanno detto su Michael, di quello che si permettono di fare ancora”.