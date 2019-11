Daniele Bossari, il gesto di Filippa Lagerback dopo la dolorosa confessione

editato in: da

Dopo la dolorosa confessione di Daniele Bossari in tv, Filippa Lagerback sorprende con un gesto dolcissimo per il marito. La modella e volto di Che tempo che fa, è legata al conduttore dal 2001. Un amore grande che è riuscito a superare tante difficoltà fra cui quella più grande, la depressione di Daniele che, come ha svelato lui stesso, stava per spingerlo a compiere un gesto estremo.

Nello studio di Verissimo, con grande coraggio, Bossari ha ripercorso il momento più difficile della sua vita e l’abisso della depressione. “Non trovavo una soluzione ai miei problemi – ha raccontato a Silvia Toffanin – e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”.

Bossari ha svelato di aver pensato seriamente alla morte una sera in cui pioveva e si è ritrovato in un cantiere, su una trave all’altezza di dieci metri. Lì a capito che doveva lottare per riprendersi al sua esistenza e sconfiggere il male silenzioso che lo stava distruggendo.

Accanto a lui nella battaglia Filippa Lagerback, la biondissima svedese conosciuta quando lui era all’apice del successo e lei era appena diventata famosa grazie a uno spot cult. Dal loro amore è nata Stella che, insieme alla sua mamma, ha fatto di tutto per aiutare e proteggere Bossari.

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele ha riscoperto ancora di più i suoi sentimenti per Filippa e, terminato il reality, ha deciso di sposarla. Oggi che il conduttore ha scelto di raccontare tutta la verità sulla sua depressione, la Lagerback è ancora al suo fianco.

Dopo le pesanti confessioni, la showgirl ha deciso di organizzare una serata in famiglia. Lei e Daniele si sono concessi un’uscita di coppia per assistere allo spettacolo di Nick The Nightfly a Milano e stare un po’ insieme. Nelle Stories di Instagram, Filippa ha postato un breve video in cui Bossari sorride sereno mentre ascolta la musica, finalmente felice.