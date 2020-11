Chi è Daniela Collu, la conduttrice che sostituisce Alessandro Cattelan a X Factor

editato in: da

È Daniela Collu la conduttrice scelta per sostituire Alessandro Cattelan alla guida di X Factor dopo che il presentatore dello show è risultato positivo al Coronavirus. Blogger e presentatrice, ha già guidato Hot Factor, l’appuntamento con i commenti a caldo al termine delle puntate dello show. In passato Daniela è stata anche al timone di StraFactor il celebre anti-talent che ha presentato dal 2016 al 2019. Classe 1982, è originaria di Roma ed è arrivata al successo grazie al blog Stazitta.

Laureata in Storia dell’arte, ha esordito in tv con il programma televisivo Aggratis! guidato da Chiara Francini e Fabio Canino, dove ha avuto il ruolo di opinionista fissa. Nel 2014 ha iniziato a lavorare come autrice al Grande Fratello, ha inoltre scritto e condotto Share su Radio2. Nel 2017 ha guidato insieme a Filippa Lagerbäck, Marisa Passera, Barbara Tabita e Ambra Romani The Real programma in onda su TV8.

“Ho iniziato lavorando nel 2012 nel reparto digital di una agenzia di comunicazione – ha raccontato a Tony&Guy, parlando dei suoi esordi in tv -, poi sono passata a curare come autrice l’aspetto social di alcuni programmi tv, uno fra tutti il Grande Fratello, e lì ho scoperto che lo studio televisivo (soprattutto quello che accade dietro le quinte) su di me aveva lo stesso effetto magico di un circo. Nel frattempo ho iniziato a fare radio, prima con un programma a tema internet su Radio2, poi occupandomi di arte, viaggi e cibo”.

“Il passaggio dal microfono alla telecamera è avvenuto nel 2014 – ha aggiunto Daniela Collu -, quando mi hanno chiesto di raccontare X Factor visto dal web, insieme a Mara Maionchi, che ho ritrovato lo scorso anno, quando sono tornata sul luogo del delitto stavolta in veste di conduttrice vera e propria di Extra Factor. Sono molto fortunata perché mi regalano sempre la possibilità di fare programmi che mi somigliano e che guarderei da spettatrice!”.

Il suo grande amore resta però il blog StaiZitta che l’ha resa famosissima sul web. “Volevo un posto dove poter chiacchierare in santa pace – ha confessato -senza scorgere negli occhi del mio interlocutore quella vena di fatica nel dovermi ascoltare, io parlo tantissimo e i miei amici sono dei santi! Insomma l’ho chiamato Stazzitta, che è la risposta che mi sentivo dire più spesso, il sottotitolo era “non mi interrompere”, se avessi saputo che sarebbe diventato il mio soprannome per tutta la vita forse ci avrei pensato meglio!”.