Perché è famoso Damiano Coccia di Temptation Island Vip 2019

Damiano Coccia, detto Er Faina, è senza dubbio una delle rivelazioni di questa edizione di Temptation Island Vip. Ma cosa sappiamo davvero su di lui?

Nato a Roma nel 1988, Damiano è una vera e propria star del web. Qualche tempo fa, infatti, si è riuscito a guadagnare l’affetto dei follower pubblicando sul proprio canale YouTube un duro sfogo contro l’ex fidanzata. Da quel momento in poi, il suo profilo ha cominciato a guadagnare sempre più visualizzazioni, grazie anche alla pubblicazione costante di video in cui Er Faina commenta in modo ironico e pungente la vita di personaggi politici, sportivi e dello spettacolo. Con un piglio che soltanto i romani possiedono, è riuscito a spopolare in Rete in pochissimo tempo, tanto da vantare un profilo Instagram con quasi 900 mila follower.

“Il mio vizio più brutto è di dire la verità”, così si presenta Damiano Coccia sui social. D’altronde, come ha dimostrato già nella prima puntata di Temptation Island Vip, il romano non ha affatto peli sulla lingua. E se, da un lato, questo gli ha assicurato un successo non indifferente, dall’altro lo ha reso sicuramente scomodo e detestato, soprattutto dagli stessi personaggi che attacca duramente. Non è certo un caso che, poco prima dell’inizio del reality, lo YouTuber abbia avuto non pochi battibecchi con Tina Cipollari e Francesco Chiofalo, che si sono scagliati contro di lui per la scelta di prendere parte a uno di quei programmi televisivi che lui stesso critica da tempo.

Ma al di là della sua carriera da star della Rete, sappiamo davvero poco di lui. Il solo dettaglio noto è relativo al suo soprannome, “Er Faina”, che pare gli sia stato dato dal sacerdote della parrocchia in cui era solito giocare a calcio quando era bambino. Furbo, sveglio e opportunista quanto basta, Damiano sceglieva sempre di fare il portiere nella squadra dei ragazzi più forti. Proprio come una faina, che si distingue per la sua scaltrezza.

Della sua infanzia il Coccia sembra aver conservato quasi tutto: il soprannome, la passione per il calcio (che lo ha reso un tifoso della Lazio) e la furbizia, che gli ha permesso di trasformarsi da “monnezzaro” a YouTuber da migliaia di follower. E, a dirla tutta, anche quella tenerezza che è un po’ tipica degli uomini burberi come lui. Certo, la reazione che abbiamo visto nei confronti del comportamento della fidanzata Sharon Macrì è forse esagerata, ma nasconde l’amore di un uomo che ha già sofferto per essere stato tradito. Ma chi è davvero Er Faina? Quello che conosciamo come “odiatore del web” o il trentunenne che piange per la sua compagna?