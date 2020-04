Damante conferma l’amore con Giulia De Lellis e ironizza su Iannone

editato in: da

Andrea Damante conferma la love story con Giulia De Lellis e ironizza su Iannone. Ormai è ufficiale: la fashion blogger e l’ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme. Un ritorno di fiamma che ha colto di sorpresa tutti, compresi i fan, visto che la star di Instagram stava vivendo una relazione con Iannone e sembrava molto felice.

Qualche tempo fa Giulia aveva confessato di essersi trasferita a Lugano, dove vive il pilota di MotoGp e al dito era comparso un anello che faceva pensare che le nozze fossero moto vicine. Poi un lungo silenzio e la confessione su Instagram dell’addio. La De Lellis aveva fatto capire di essersi riavvicinata all’ex fidanzato dopo quasi due anni di lontananza, ma la vera conferma è arrivata da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi.

Negli scatti Giulia e Andrea sono a Pomezia e fanno la spesa per la famiglia di lei prima di tornare a casa. Iannone, fra un post amareggiato su Instagram e una diretta, ha confermato di essere pronto a voltare pagina, ma è difficile non notare come la storia si ripeta. In passato infatti Andrea aveva vissuto una lunga relazione con Belen Rodriguez, terminata quando lei era tornata fra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino.

Nel corso di una diretta Instagram con i comici Pio e Amedeo, Damante non si è limitato a confermare la love story con Giulia, ma ha anche scherzato sulla “sfortuna” di Iannone. Il deejay ha scelto la via della sincerità, svelando ciò che pensa davvero, senza nascondere l’amore ritrovato con la ex. “Io e lei ci siamo sempre voluti bene -, ha chiarito il deejay parlando con gli attori e svelando anche che la De Lellis lo starebbe viziando – […] Oggi mi ha cucinato l’amatriciana, da brava romana la fa molto buona”.

“Anche Belen e Stefano sono tornati insieme dopo che lei è stata con Iannone – hanno commentato Pio e Amedeo -. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bo******la da Iannone?”. La replica di Andrea Damante non si è fatta attendere: “Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”.