Chi è Dalton Gomez, fidanzato e futuro marito di Ariana Grande

editato in: da

Dalton Gomez è il fidanzato di Ariana Grande e suo futuro marito. La popstar ha ricevuto una romantica proposta di nozze dal compagno e presto i due convoleranno a nozze. La cantante ha condiviso su Instagram le foto dell’anello di fidanzamento ricevuto da Dalton, svelando tutto l’entusiasmo per la sorpresa. A commentare il post tantissimi fan, fra cui l’agente di Ariana, Scooter Braun, che ha scritto: “Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato”.

Poco dopo è arrivato un commento anche da Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber e amica della Grande. La popstar infatti aveva ufficializzato la relazione con Dalton Gomez proprio durante il videoclip di Stuck with U, duetto realizzato con Bieber. Classe 1993, Dalton ha un passato da modello, ma lavora come agente immobiliare per Aaron Kirman, un gruppo dedicato a immobili extralusso fra Los Angeles, Miami e New York. I clienti dell’agenzia sono personaggi famosi – da popstar a conduttori e attori – e il primo incontro fra Gomez e la Grande sarebbe avvenuto proprio grazie a una casa.

Si tratta di un’enorme magione adagiata sulle colline di Los Angeles nel lussuoso quartiere di Bird Street. Ariana avrebbe dovuto pagarla venticinque milioni di dollari, ma Dalton sarebbe riuscito a fargliela comprare alla metà del prezzo richiesto. Dopo gli incontri di lavoro i due sarebbero usciti a cena fuori insieme. Lo scorso febbraio erano stati paparazzati in un ristorante di Hollywood dove c’era stato anche un bacio.

Poi la scelta di ufficializzare la relazione nel video del singolo realizzato da Ariana con Justin Bieber e le prima foto su Instagram. Nessuno però si sarebbe aspettato così presto le nozze. Bellissimo e di successo, Dalton ha alle spalle un flirt con Miley Cyrus, amica della Grande, con cui ha vissuto una love story nel 2017. Il matrimonio con Gomez arriva dopo un periodo particolarmente difficile per la cantante da un punto di vista sentimentale, segnato prima dall’addio a Pete Davidson, comico e attore con cui doveva sposarsi, ma soprattutto dalla morte dell’ex, il rapper Mac Miller.