Cristina Plevani, le parole per Kasia Smutniak dopo le lacrime per Taricone

Cristina Plevani torna a parlare di Pietro Taricone e della decisione di uscire dallo studio di Live – Non è la D’Urso durante il ricordo dell’ex concorrente del Grande Fratello. Sono trascorsi vent’anni da quando andò in onda per la prima volta il reality di Canale Cinque che avrebbe cambiato per sempre la storia della tv.

Ospite dello show di Barbara D’Urso, la Plevani ha commentato l’esclusione di Salvo Veneziano dalla casa di Cinecittà a causa delle parole nei confronti di Elisa De Panicis, ma si è anche commossa di fronte a un video in tributo di Taricone. Quando il filmato è stato mandato in onda, dopo una breve premessa, dalla conduttrice, Cristina è apparsa da subito molto provata, poi ha abbandonato lo studio di Live – Non è la D’Urso senza dire nulla.

Un gesto che l’ex gieffina ha spiegato diverse ore dopo su Instagram. Era il 2000 quando venne trasmessa la prima puntata del Grande Fratello e nella casa più spiata di Italia entrarono alcuni concorrenti sconosciuti. Fra loro Cristina Plevani e Pietro Taricone che, complice un forte feeling, diedero vita alla prima storia d’amore nel bunker di Cinecittà.

Terminata l’avventura nel reality la relazione finì, ma rimasero una bella amicizia e un forte affetto. Taricone poco dopo incontrò il grande amore della sua vita: Kasia Smutniak, che gli regalò la figlia Sophie, e rimase accanto a lui sino al giorno della sua tragica morte a causa di un incidente con il paracadute.

Cristina ha rivelato su Instagram di essere uscita dallo studio di Live – Non è la D’Urso proprio per una forma di rispetto nei confronti dell’attrice. Senza mai nominarla ha affermato in un post che commuoversi per Pietro in tv sarebbe stato fuori luogo pensando a Kasia.

“Perché sono uscita ieri sera durante i video finali di commemorazione? – ha scritto -. Perché non me li aspettavo, perché commuovermi lo trovavo fuori luogo, fuori tempo e irrispettoso nei confronti di chi ha più diritto di me di piangerlo”.