Perché è famosa Cristina Marino

Cristina Marino è conosciuta soprattutto per essere la compagna di Luca Argentero e la donna che lo renderà papà per la prima volta. In realtà la 28enne ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema e un business in ascesa nel settore del fitness.

Classe 1991, Cristina è cresciuta a Milano, ma ha origini siciliane e pugliesi. Biondissima e molto bella, ha iniziato a lavorare sin da piccola nel mondo della pubblicità, partecipando a diversi spot. Quando è diventata abbastanza grande per lei sono arrivate le passerelle e le collaborazioni con vari brand di moda. Ma la Marino ha deciso di non fermarsi al comparto fashion e nel 2009 ha esordito come attrice.

A soli 18 anni ha preso parte ad Amore 14, film tratto dal romanzo di Federico Moccia, interpretando Stefania. Nel 2013 ha recitato in Casa&Bottega, ma la pellicola a cui è maggiormente legata è Natale ai Caraibi. Sul set del film infatti Cristina Marino ha incontrato Luca Argentero, che poco dopo è diventato il suo compagno di vita.

Un amore, quello fra i due attori, iniziato nel 2015, e segnato da numerosi gossip, non solo per via della notevole differenza d’età (13 anni), ma anche a causa della fine del matrimonio di Argentero con Myriam Catania. Oltre alla recitazione, fra le passioni di Cristina c’è lo sport. Da diverso tempo l’attrice cura il canale Befancyfit, presente sui social e dedicato all’alimentazione sana e al wellness.

“È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla – ha raccontato qualche tempo fa Cristina a Vanity Fair, parlando di Luca -. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più. Mi sono detta ‘sì è lui’ la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua – ha spiegato -. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico”.

Il 2020 sarà un anno importante per Cristina Marino, l’attrice infatti diventerà mamma. Lei e Luca Argentero hanno annunciato la gravidanza su Instagram, pubblicando un post in cui mostrano la pancia che cresce. “Io e te…diventiamo tre” hanno scritto, raccontando tutta la loro felicità.