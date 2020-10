Cristina Marino, il sostegno a Luca per il ritorno in tv e la dolce foto di Nina Speranza

editato in: da

Dopo mesi di attesa, finalmente Luca Argentero porta sul piccolo schermo il seguito di Doc – Nelle tue mani, la fortunata fiction Rai che ha ottenuto incredibili consensi tra il pubblico. Cristina Marino ha celebrato il momento su Instagram, e ha approfittato dell’occasione per condividere una tenera foto della figlioletta.

Luca e Cristina, affiatatissimi e innamorati come non mai, ci hanno regalato un simpatico siparietto social per annunciare il ritorno di Doc – Nelle tue mani, che a partire dal 15 ottobre presenta i suoi nuovi episodi. La Marino, tra le sue storie di Instagram, ha pubblicato un video molto divertente: lei e il suo compagno hanno un breve botta e risposta, in cui insieme ricordano l’appuntamento televisivo tanto atteso dai fan. “Dillo più convinto” – lo sprona lei, ridendo del fatto che l’attore sembra distratto con il suo telefonino.

“Ma ormai lo sanno, eh… Hanno capito che torna Doc, lo sanno in ogni lago e in ogni luogo” – replica Argentero. E Cristina, sempre con un bellissimo sorriso stampato sul volto, non può fare a meno di implorare i suoi fan: “Guardatelo, altrimenti mi tocca sentirlo e sorbirlo”. È così, dunque, che la Marino ha deciso di dare il suo supporto al compagno, in un giorno così importante per lui.

E la piccola Nina Speranza? Anche lei ha “contribuito” a rendere speciale questo momento. La sua mamma ha infatti condiviso su Instagram una nuova foto che ritrae la piccina su un materassino, deliziosamente vestita con un completino – pantaloni rosa e giacchina color avorio con un cappuccio che la fa sembrare un orsetto. Lo scatto ha letteralmente fatto impazzire i fan, che si sono scatenati con i commenti.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori lo scorso maggio, e non potrebbero essere più felici e orgogliosi. Dopo aver vissuto la gravidanza – anche – sui social, pubblicando splendide foto del pancione sempre più evidente, hanno conquistato i loro follower con l’annuncio della nascita della loro piccola Nina Speranza, un nome davvero incantevole. E nei mesi seguenti, entrambi hanno continuato a mostrare la loro grande gioia per l’evento che ha cambiato e stravolto le loro vite. Tanto che stanno già pensando al bis: “Mi piacciono moltissimo le famiglie numerose e ho promesso che mi applicherò affinché Nina abbia un fratellino o una sorellina” – ha confessato la Marino a Che tempo che fa.