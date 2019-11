Cristina Chiabotto incinta? Spunta un pancino sospetto

editato in: da

Cristina Chiabotto sarebbe incinta a due mesi dal matrimonio con Marco Roscio, il manager che aveva conosciuto appena un anno fa dopo l’addio a Fabio Fulco.

A conferma della gravidanza, ci sarebbero alcune foto dell’ex Miss Italia, pubblicate da Diva e Donna, dove si mostra un pancino sospetto. La Chiabotto è sorpresa a fare shopping col marito, mentre indossa un completo in principe di galles. E dagli shorts spuntano delle forme arrotondate che potrebbero far pensare a una dolce attesa.

In fondo, i due novelli sposi sono rientrati da poco dalla luna di miele a Formentera. E sembrano davvero raggianti. Cristina è così serena che nemmeno se la prende coi paparazzi che la stanno immortalando, anzi li saluta con la mano dallo specchio.

Al momento non c’è nessuna ufficialità della gravidanza. Ma i fan della Chiabotto hanno notato che con Roscio sprizza di felicità. Qualcuno sul profilo Instagram della Miss osserva: “Si vede che sei felice!!! ❤”. E tutti concordano che sia incantevole e bellissima.

Sempre sui social Cristina appare in trepida attesa per il Natale. E condivide anche una foto mentre bacia il suo amore in Portogallo e commenta: “L’Amore è una cosa semplice”. E cosa c’è di più semplice per coronare un sentimento così profondo come l’arrivo di un bambino. Non resta che attendere…