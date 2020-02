CR4, Bugo: “Con Morgan eravamo amici di cuore”. E Chiambretti provoca Malgioglio

editato in: da

Nonostante siano già passate due settimane, la querelle Morgan-Bugo continua a tenere banco in tutti i talk show. Piero Chiambretti non fa eccezione, e nella sua nuova puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne cerca di approfondire la questione, invitando il cantautore novarese in studio.

L’occasione, per Bugo, è una simpatica intervista condotta dalle bambine che aprono ogni appuntamento della trasmissione. Durante La Repubblica delle Bambine, il cantante ha avuto modo di rispondere a qualche domanda, e inevitabilmente si è finiti a parlare dell’argomento forte di questo periodo. Una ragazzina ha infatti chiesto se lui e Morgan, prima di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020, fossero stati amici. Bugo ha replicato in maniera semplice e sibillina: “Marco lo conosco dal 2003, quindi da tanti anni. Però eravamo amici di cuore, almeno per quello che mi riguarda. Anche se non ci vedevamo tanto, io lo reputavo un amico”.

Un po’ più imbarazzante è stata la seconda domanda, riguardante la possibilità di una “reunion” tra i due cantautori. Ma Bugo non si è lasciato intimidire: “Sono passate solo due settimane, per il momento credo di no”. Una risposta che in fondo tutti ci aspettavamo, anche perché non è la prima volta che afferma una cosa del genere – e lo stesso ha fatto Morgan. Infine, una bambina ha espresso il pensiero di tutti noi: “Ci spiegate una volta per tutte perché avete litigato?”. Il cantautore ha rivelato: “Io non ho litigato con nessuno, per il mio carattere non amo fare le scenate. Per me litigare voleva dire mettermi su un piano che non mi interessa”.

Archiviata la parentesi con Bugo, si è tornati a toccare un altro tasto dolente. La scorsa settimana, parlando del talento musicale di Morgan, l’ospite Arturo Artom ha affermato di essere in presenza di un genio. Questa definizione ha fatto arrabbiare Cristiano Malgioglio, che ha deciso di lasciare lo studio e di disertare la puntata di oggi. Alla fine, il paroliere si è presentato dietro le quinte, e ci è voluto tutto l’impegno di Chiambretti per convincerlo a tornare davanti alle telecamere. Ma il conduttore non si è certo risparmiato qualche frecciatina: per tutta la sera non ha fatto altro che parlare di genio, suscitando l’ira di Malgioglio. Questa volta, però, calmare gli animi è stato ben più facile.