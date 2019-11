Costanza Caracciolo rompe il silenzio dopo l’annuncio della seconda gravidanza e ringrazia Vieri

editato in: da

Costanza Caracciolo rompe il silenzio dopo l’annuncio della seconda gravidanza e ringrazia Bobo Vieri. La coppia non potrebbe essere più felice: appena un anno fa accoglieva fra le braccia la piccola Stella e ora l’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe già in attesa del secondo figlio.

A svelarlo il settimanale Chi che qualche settimana fa aveva postato su Instagram gli scatti che ritraevano la famiglia in giro per le strade di Milano e mostravano il pancino di Costanza che spuntava da sotto il vestito. Un amore, quello della Caracciolo e di Vieri, vissuto sempre lontano dai riflettori e allergico ai gossip.

La coppia in passato ha vissuto il dramma dell’aborto, ma è riuscita a superarlo con coraggio e forza. Oggi Christian e Costanza non potrebbero essere più felici, come ha affermato anche la stessa modella siciliana che ha deciso di rompere il silenzio su Instagram.

L’occasione è il primo compleanno di Stella, la figlia della coppia che ha portato luce e amore nella loro vita, rendendoli ancora più felici. “Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina – ha scritto l’ex velina su Instagram -. Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica, sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te”.

“Allora – ha concluso Costanza – ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella. Buon primo compleanno amore mio”. Nelle Stories, la Caracciolo ha ringraziato anche Vieri, pubblicando una foto in cui l’ex calciatore si diverte al parco con la figlia.

“Auguri al papà migliore del mondo – ha scritto -. Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te. Auguri al nostro primo anno da genitori”.