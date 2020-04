Costanza Caracciolo racconta il parto: “Mi è mancato Bobo Vieri”

editato in: da

Costanza Caracciolo racconta il parto lontano da Bobo Vieri, la paura, ma anche l’enorme felicità per la nascita di Isabel. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex velina ha raccontato la sua nuova vita con il marito e le due figlie. La coppia infatti ha un’altra bambina, la piccola Stella, nata nel 2018.

Isabel è venuta alla luce lo scorso marzo e il parto non è stato affatto semplice per la Caracciolo, lontana dal suo Bobo. “All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo – ha svelato al settimanale Chi -, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile. Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene”.

Vieri infatti è un papà dolcissimo e sin dalla nascita di Stella si è dimostrato all’altezza del suo ruolo. “Lui è super collaborativo – ha ammesso Costanza – […] Quando è nata Stella e dovevo riprendermi dall’intervento faceva tutto, dal cambio pannolini al bagnetto. E anche con Isabel non ha smesso un attimo di occuparsi di noi; è stupendo”.

Vieri e la Caracciolo si conoscevano da circa dieci anni quando è scoccata la scintilla. Complice una serata a Roma e un bacio che ha rivelato tutta la dolcezza del calciatore. Nel marzo del 2019, la coppia è convolata a nozze in gran segreto. Per quanto riguarda il terzo figlio, Vieri ha confermato la volontà di fermarsi qui, ma Costanza ha comunque lasciato qualche dubbio.

“Ci fermiamo qui – ha spiegato Bobo, scherzando sugli impegni affrontati per stare dietro alle due figlie piccole -. Non ho più energie, sono distrutto e sono vecchio”. Anche la Caracciolo è apparsa poco intenzionata a vivere una nuova gravidanza, lasciando però una porta aperta per il futuro. “Per ora ci fermiamo – ha svelato -. È da tre anni che sono incinta e abbiamo due figlie stupende. Poi… nella vita, mai dire mai”.