Costantino Della Gherardesca difende Barbara D’Urso e torna a parlare di tv. Il conduttore di Pechino Express ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche dei programmi della D’Urso, spesso al centro di dibattiti e polemiche. “È attaccabile come lo sono tutti i programmi, compresi i miei – ha chiarito a FanPage -. La sua tv viene fatta molto velocemente, possono esserci errori di scaletta e simili, penso tuttavia che sia stato fatto di Barbara d’Urso un capro espiatorio di tutte le colpe della televisione. La difendo in segno di sfregio verso altri programmi”.

Costantino è stato spesso ospite della D’Urso per discutere temi importanti e ha le idee molto chiare riguardo le sue trasmissioni. “Gli accadimenti trash avvengono anche da Barbara D’Urso – ha aggiunto – , ma quando vedo in un programma di presunta informazione raccontare la storia della famiglia rom che vive in un bosco e si rifiuta di mandare i suoi figli a scuola, ritengo che il trash vero sia quello”. Forte, instancabile e coraggiosa nelle sue scelte, Barbara D’Urso è uno dei volti più conosciuti di Mediaset. La conduttrice ha portato al successo programmi come Domenica Live e Pomeriggio Cinque, è riuscita a rilanciare il Grande Fratello Nip e ha battuto ogni record con lo show Live – Non è la D’Urso.

Un successo che gli è stato riconosciuto anche dai suoi rivali e dai tanti personaggi che Barbara ha saputo valorizzare. Fra loro anche Asia Argento che in un’intervista al Fatto Quotidiano ha voluto ringraziare pubblicamente la D’Urso. La presentatrice infatti l’ha aiutata in un momento difficile della sua vita quando, dopo lo scandalo di Harvey Weinstein, la regista era stata costretta a difendersi dalle accuse di Jimmy Bennett. “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo – ha confessato -, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Nel salotto della D’Urso, Asia ha parlato non solo di MeToo, ma anche della love story con Fabrizio Corona, durata solo poche settimane e terminata bruscamente, e del rapporto burrascoso con Morgan da cui ha avuto la primogenita Anna Lou.