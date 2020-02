Coronavirus, Facchinetti difende un anziano cinese aggredito

editato in: da

Francesco Facchinetti difende un anziano cinese aggredito da alcuni ragazzi che l’accusavano di diffondere il Coronavirus. A svelarlo è stato proprio il figlio del cantante dei Pooh che ha raccontato su Instagram l’episodio accaduto nel paese in cui vive. Il dj e manager ha pubblicato un post su Twitter, svelando di essere molto arrabbiato e scosso.

“Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita – ha scritto Facchinetti -: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi. Ora denunciatemi pure, non me ne frega un c***o”. Poco dopo nelle Stories, Francesco ha spiegato meglio l’episodio. Il dj ha raccontato di essere uscito di casa per fare benzina insieme a un amico e di essersi fermato dopo aver visto quella che sembrava una rissa.

Una volta sceso dall’auto, Facchinetti si sarebbe accorto che si trattava di due giovani intenti a insultare un anziano, accusato di portare in Italia l’epidemia di Coronavirus. Il dj avrebbe provato a placare gli animi, ma la lite sarebbe degenerata sino a quando un pugno avrebbe colpito l’anziano. A quel punto l’ex compagno di Alessia Marcuzzi avrebbe perso la pazienza e avrebbe preso a schiaffi i due ragazzi.

Nei video pubblicati nelle Stories di Instagram, Francesco è apparso molto provato dall’accaduto, ma deciso a far valere le sue ragioni. “Sono abbastanza agitato e non voglio entrare in casa perché ci sono i miei bambini”, ha detto riferendosi ai figli nati dall’amore per Wilma Faissol e forse anche a Mia, la primogenita frutto della relazione con Alessia Marcuzzi, di cui aveva postato una foto qualche giorno fa.

“Mi raccomando, lo dico a tutti – ha concluso -. Prima di trarre conclusioni informatevi perché nel nostro paese c’è un’ignoranza totale. […] Una scena di me**da, come iniziare la settimana nel modo peggiore”.