Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vicini, Eleonora Giorgi: “Avevo ragione”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini ed Eleonora Giorgi svela un retroscena riguardo il legame fra i due. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile flirt nella casa del Grande Fratello Vip fra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne.

“Mi sa che avete sbagliato tutto, no vi giuro veramente – ha detto rivolta a Rita Rusic e Paola Di Benedetto -. È un ragazzo sicuramente carino, molto dolce e sensibile, simpatico. Però c’è troppa tartaruga”.

A quanto pare però Clizia avrebbe una forte preferenza nei confronti di un altro concorrente del reality di Alfonso Signorini. Si tratta di Paolo, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che ha stregato la fashion blogger. Fra i due l’intesa è forte, così tanto che sulla questione è intervenuta anche la madre del conduttore.

“Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato – ha raccontato Eleonora Giorgi a DiPiùTv -. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati”.

La celebre attrice ha svelato di apprezzare molto la Incorvaia, spiegando che approverebbe una love story con Paolo Ciavarro. “Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia – ha confessato -. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”.

“Clizia mi piace molto – ha svelato la 66enne -. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso – ha concluso, parlando anche dello scandalo sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio – e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo”,