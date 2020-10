Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano da Barbara D’Urso e lei li perdona

editato in: da

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia tornano ospiti di Barbara D’Urso e la conduttrice li perdona dopo la lite di qualche mese fa. La coppia nata nella Casa del GF Vip era stata separata dal lockdown. Dopo diversi mesi di lontananza il conduttore e l’influencer si erano riabbracciati di fronte alle telecamere. Nel corso della diretta però la D’Urso si era accorta che stavano fingendo e che in realtà il loro incontro era avvenuto già molto prima.

“Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? – aveva chiesto la D’Urso -. Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: “Non ci voglio credere”. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale […] Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico – aveva replicato quando Clizia aveva ammesso l’inganno, cercando di spiegare i motivi di quella scelta -. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta. Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”.

Da allora sono trascorsi diversi mesi e, dopo la delusione iniziale, Barbara D’Urso ha deciso di perdonare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia, ospite di Domenica Live, ha raccontato l’amore nato sotto i riflettori e cresciuto in seguito lontano dalle telecamere. “Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata”, ha confessato la conduttrice, parlando con i due innamorati.

La coppia è stata sorpresa da un video-messaggio di Eleonora Giorgi che ha voluto fare gli auguri a Clizia Incorvaia per i suoi 40 anni. “È riuscita a conoscere il mio lato più fragile di donna, di mamma”, ha commentato l’influencer, commossa, e poco dopo ha ricevuto anche la sorpresa di papà Totò e della sorella Micol che sono entrati in studio con una torta.