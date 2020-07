Clizia Incorvaia, mamma dolcissima: vacanze in Sicilia con la piccola Nina

editato in: da

Vacanze speciali per Clizia Incorvaia, che sta trascorrendo giornate di relax e spensieratezza insieme alla sua piccola Nina.

Sul suo profilo Instagram infatti, tra gli scorci incantevoli della sua magnifica Sicilia, ha condiviso delle stories dove appare una piccola mano, quella della sua bambina, che si intromette teneramente nell’attività della mamma. E poi uno scatto dolcissimo, accompagnato dalle parole “E il tempo si ferma …io e te”.

Mamma e figlia, vestite entrambe di rosa, si gustano un piatto di spaghetti mandandosi un bacio. A corredo della foto ovviamente tantissimi i like e i commenti: “Amori, che belle che siete!”, “Due principesse”, “Che meraviglia… La tua cucciola stupenda”. Senza dimenticare i cuoricini postati sia da Rita Rusic, compagna di avventure della Incorvaia al Grande Fratello Vip, e di Eleonora Giorgi, madre del suo compagno.

In un altro scatto l’influencer si è mostrata in costume nel giardino di casa: “Nei panni di Barbie Tropical”, ha scritto, aggiungendo tra parentesi “look creato da Nina”.

La piccola è nata nel 2015, dall’amore di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Dopo la fine del loro matrimonio, adesso la star di Instagram è legata a Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, mentre il cantante delle Vibrazioni è ancora single.

Clizia e Nina hanno trascorso la quarantena ad Agrigento in Sicilia, in una villa immersa nella campagna, tra colline bruciate dal sole e campi incolti: mamma e figlia hanno recuperato il tempo perduto durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, dove intanto nasceva l’amore con Paolo Ciavarro.

Dopo qualche mese trascorso a distanza, finalmente Clizia e Paolo si sono rivisti, passando insieme diversi giorni in Sicilia, tra le bellezze di Agrigento (immortalando tutto sui social). Dopo alcuni giorni nell’isola, i due innamorati si sono concessi una vacanza in barca a Ponza, per poi mantenere una promessa che la coppia si era fatta all’interno del bunker di Cinecittà: mangiare una pizza e bere una birra sulla spiaggia di Fregene.

Clizia e Paolo si sono anche concessi una piccola vacanza in montagna, a Cortina D’Ampezzo, dove hanno incontrato Alfonso Signorini, soprannominato “Cupido” ovviamente. Adesso i due piccioncini stanno trascorrendo qualche giornata lontani (mentre lei è in Sicilia, lui è tornato a Roma), ma si sa: la distanza aumenta il desiderio.