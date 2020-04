Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la verità sul loro amore

editato in: da

Clizia Incorvaia e Massimo Ciavarro sono innamorati più che mai e non temono la distanza che li separa a causa del coronavirus. Lo ribadiscono a Barbara D’Urso.

Entrambi sono intervenuti a Live-Non è la D’Urso, ovviamente in collegamento dalle loro rispettive abitazioni e hanno voluto sottolineare, in caso ce ne fosse bisogno, che il loro amore, nato al GF Vip, è vero e solido. E non sarà certo la separazione forzata a metterlo in forse. Anzi quando potranno incontrarsi nuovamente, saranno più uniti che mai.

Così contro le accuse di Vladimir Luxuria e Costantino Della Gherardesca che mettevano in dubbio i sentimenti di Clizia e Paolo, la Incorvaia ha risposto piccata, stanca di sentire le solite cattiverie intorno alla loro storia: “Non mi sarei mai lasciata andare a qualcosa di speciale anche con la situazione particolare che ho, anche con una figlia sulle spalle. Il mio cuore è ripreso a battere…Esistono le coppie assortite di età, a livello mentale e dell’anima non si vede neanche la differenza”. E ribadisce che con Paolo è tutto vero, niente business.

Infatti Della Gerardesca aveva messo in guardia Ciavarro sulla loro differenza d’età. Dello stesso avviso Luxuria. Ma le parole di Clizia e la conferma di Paolo di essere più che mai convinto del suo amore, hanno messo a tacere chi non crede in loro.

Intanto, Ciavarro e la Incorvaia intrattengono una relazione a distanza, tenendosi in contatto su Instagram. Entrambi non mancano di commentare i post dell’altro. Clizia dà lezioni di galateo a tavola con un lungo abito rosa dallo spazzo mozzafiato e lui promette di spiegare il significato della sequenza delle foto.

Paolo annuncia che si ritroverà con la sua amata dalla D’Urso e lei commenta con ironia la sua buffa espressione.