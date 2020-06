Clizia e Ciavarro: incidente d’amore nella Valle dei Templi

editato in: da

Prosegue la “luna di miele” tra neo-fidanzati di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che dopo essersi conosciuti e innamorati dentro le mura della casa del GF Vip, hanno dovuto aspettare la riduzione delle restrizioni da quarantena per potersi rivedere e cominciare nel vero senso della parola, lontani dalle telecamere h24, la loro storia d’amore.

Storia che tuttavia, così come mediaticamente era nata, in parta lo è rimasta: vuoi per le continue ospitate della coppia nei vari salotti televisivi, in primis dalla D’Urso, vuoi per la frequenza con la quale entrambi postano foto e video sui loro account Instagram, a documentazione di tutto quello che fanno e vivono da quando si sono riuniti.

Paolo è volato in Sicilia da Clizia, dove l’opinionista stava trascorrendo la sua quarantena, e lì è rimasto: tra pranzi a base di pesce, aperitivi in riva al mare, serate danzati e visita ai luoghi più belli della Trinacria: Scala dei Turchi, Agrigento e la Valle del Tempi. Proprio tra le rovine greche un incidente ha messo a rischio la serenità della loro vacanza: per fare un foto artistica, Clizia è caduta dalle spalle di Paolo, procurandosi delle escoriazioni su gomiti e ginocchia.

“Prima che Paolo tentasse di farmi fuori” scrive l’Incorvaia pubblicando la foto incriminata. Mentre Ciavarro posta il video del post scatto, con Clizia sanguinante ma ugualmente felice. Potere del primo (tempo in) amore…