Perché è famoso Claudio Casisa di Pechino Express

In gara a Pechino Express con la fidanzata Annandrea Vitrano – insieme formano la coppia de I Palermitani – Claudio Casisa è nato a Palermo il 31 gennaio 1991. Amante della recitazione fin da piccolo, Casisa ha iniziato a mettere alla prova le sue doti di attore molto presto.

Durante gli anni dell’infanzia, infatti, amava improvvisare spettacoli comici in parrocchia in compagnia dell’amico Mattia Tuzzolino (oggi assistente del coreografo e professore di Amici Timor Steffens).

Una volta terminati gli studi liceali, Claudio Casisa ha deciso di perfezionare la sua formazione nell’ambito della recitazione iscrivendosi alla scuola di teatro Teatès Agricantus. Qui ha conosciuto Annandrea Vitrano. Tra i due è nato un sodalizio professionale che si è anche trasformato in una storia d’amore.

Nel 2012, Casisa e la Vitrano hanno dato vita a I Soldi Spicci, un duo comico che conta oggi quasi mezzo milione di follower su YouTube e che racconta, con straordinaria ironia, le gioie e i dolori della vita di coppia.

Nei video – grazie al cui successo Claudio e Annandrea sono sbarcati sul palco di Colorado – lui veste i panni di un personaggio timido e impacciato, spesso in balia dei cambiamenti di umore della spumeggiante compagna di vita e di set.

I due hanno scelto di svelare la loro relazione nel 2018. Lo hanno fatto in una maniera davvero speciale, ossia con uno spettacolo teatrale dal titolo Sì… stiamo insieme. Nello stesso anno è arrivato il debutto sul grande schermo con la pellicola La Fuitina Sbagliata.

Tornando a Casisa, ricordiamo che è attivo su Instagram, dove ha un profilo seguito da quasi 70mila follower. Su questo social si diverte a dare spazio al suo talento di comico condividendo scatti in cui ironizza su momenti della vita quotidiana – parlando per esempio dell’imbarazzo che prova nel guardarsi allo specchio mentre si lava i denti – e foto in cui si diverte a imitare le pose e le espressioni della showgirl Belen Rodriguez o dell’influencer Mariano Di Vaio.

Non mancano ovviamente le foto in compagnia della fidanzata e quelle con i parenti. Casisa ha una sorella che lo ha reso zio di due bimbi; la nipote più grande, nata nel 2013, è comparsa in alcuni video de I Soldi Spicci.