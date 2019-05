Cipriani, caschetto moro dalla D’Urso. E attacca la Vignali

editato in: da

Francesca Cipriani voleva puntare sull’effetto sorpresa e ci è riuscita. Nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso, infatti, la showgirl si è presentata con un look a cui non siamo abituati.

A lasciare i i telespettatori a bocca aperta è stato, almeno in un primo momento, l’inedito caschetto moro della Cipriani. Insomma, lei che si è mostrata sempre con capelli biondi e lunghissimi ha voluto provare un cambio radicale. Sia Barbara D’Urso che Francesca hanno scherzato proprio sul fatto che un look del genere rendesse la showgirl quasi irriconoscibile. “È la sorella di Francesca Cipriani”, ha detto la padrona di casa.

Un cambiamento momentaneo. Il caschetto, infatti, è il risultato di una parrucca ben applicata e che presto lascerà il posto agli amati capelli biondi che da sempre caratterizzano la Cipriani. Ad essere riconoscibilissimo, invece, l’outfit che ha deciso di indossare. Un abito leopardato, con ampia scollatura e con un profondo spacco lungo le gambe.

Nel corso della puntata, la padrona di casa interpella la sua ospite su un argomento ben preciso: quello della castità. La Cipriani, infatti, ha affermato di essere casta da oltre due anni, nonostante nessuno le creda. Spera però, di attirare l’amore con il nuovo look e si dice molto speranzosa. Per questo, infatti, ha chiesto a Barbara D’Urso di poter entrare nella casa del Grande Fratello, popolata da tanti bei ragazzi. Verrà accontentata?

Trovare l’amore non è l’unico motivo che la Cipriani avrebbe per entrare nella casa più spiata d’Italia. È proprio lì, infatti, che attualmente alloggia la nuova nemica di Francesca. Si tratta di Valentina Vignali, contro la quale ha lanciato un duro attacco sui social.

La cestista avrebbe utilizzato parole poco simpatiche per definire Francesca, definendola come la persona “più stupida che abbia mai conosciuto”. Lei, ovviamente, sembra non averla presa affatto bene e ci ha tenuto a ribadire che non ha mai incontrato la Vignali e di non sapere neanche chi sia. Ha poi scoccato una frecciatina velenosa proprio contro la concorrente del Grande Fratello via Twitter:

“Dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto…”

Insomma, Valentina Vignali continua a provocare reazioni molto forti all’esterno della casa. Prima di offendere Francesca Cipriani, infatti, aveva utilizzato toni poco carini anche per Soleil Sorge e Francesca Brambilla, dalla quale ha ricevuto anche una diffida.