Cindy Crawford, a 54 anni è sempre al top

Cindy Crawford, a 54 anni compiuti, fa parte, insieme a Naomi Campbell (classe 1970), Elle Macpherson (1964), Claudia Schiffer (1970), Helena Christensen (1968) e poche altre, di quel gruppo di ex super top model che sono riuscite a mantenere negli anni, a distanza di almeno tre lustri da quando sfilavano sulle passerelle a suon di milioni un fisico invidiabile. Anche oggi che hanno raggiunto e qualcuna superato i 50, sono mamme di figlie che a loro volta calcano le passerelle, come nel caso di Kaia Gerber, figlia di Cindy, non hanno nulla da invidiare alle attuali ventenni.

A vedere le foto e i video che posta la Crawford ci si chiede quale patto col Diavolo abbia stretto questa meravigliosa “ragazza” dell’Illinois, madre di due figli di 18 e 21 anni, che negli anni ’80 e ’90 faceva girare la testa a milioni di uomini in tutto il mondo e ancora oggi è seguita da quasi 5 milioni di follower che ne ammirano l’atleticità e il fisico perfetto.

Cindy, tra allenamenti di yoga, pilates e lunghe passeggiate, ingurgita quotidianamente beveroni verdi detox e segue alla lettera i consigli della sua personal trainer di fiducia Kathy Kaehler. E i suoi workout, semplici da eseguire, sono messi a disposizione dei suoi follower sul suo account Instagram. Provare per credere.