Chiara Ferragni e Fedez, scambio di look su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni e Fedez si scambiano i look su Instagram e divertono, ancora una volta, i follower di Instagram. L’influencer e il rapper stanno trascorrendo queste giornate in casa in compagnia del piccolo Leo, fra dirette sui social, scherzi e la pasta cucinata da Chiara.

“The Ferragnez switch it up challenge”, si legge nella clip che ha raccolto migliaia di Like. Nel video la Ferragni mostra il suo look, con gonna in latex e maglia, mentre dietro di lei il marito la guarda. Poco dopo a indossare l’outfit è invece Fedez, con Chiara vestita in t-shirt e pantaloni larghi.

32 anni lei, 30 lui: Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti qualche anno fa grazie alla canzone Vorrei ma non posto in cui il rapper citava l’influencer di Instagram. Un amore tenuto segreto e svelato solo grazie ad alcune foto rubate dai paparazzi. Il resto è storia: dichiarazioni d’amore su Instagram, una proposta di nozze all’Arena di Verona, di fronte a migliaia di persone, la nascita del primo figlio, Leone, e le nozze a Noto, in Sicilia.

Più uniti che mai, Chiara e Fedez stanno vivendo insieme queste settimane in casa. La coppia attualmente si trova nell’appartamento di Milano, da cui trasmette le fortunate dirette dai balconi, fra musica e speranza, con lo scopo di rallegrare i follower. “Siamo molto ostinati e discutiamo spesso – ha raccontato di recente la fashion blogger su Instagram -. Nel primo anno di fidanzamento discutevamo sempre (lui era geloso e io vivevo ancora a Los Angeles), ma poi abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altra e a conoscerci bene. Poi, nessuno è perfetto. Ed è bene tenerlo presente”.

“Per me è stata una medicina, perché io sono l’opposto – aveva svelato Fedez, parlando di Chiara Ferragni -. Sono molto cinico, poco spensierato. Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno, io lo vedo mezzo vuoto. Il vuoto ti può trascinare giù, beh, lei è l’opposto. Io sono così, il mio non è un problema, è una condizione”.