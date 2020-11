Chiara Ferragni condivide su Instagram il dolce gesto di Leo per la sorellina

editato in: da

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti ad allargare ancora la famiglia: tra qualche mese nascerà la loro secondogenita, e a quanto pare il piccolo Leo ne è già innamorato. Sui social, l’influencer ha deciso di condividere il dolce gesto del suo bimbo per la sorellina.

Leone non ha ancora compiuto tre anni, ma si comporta già da fratellone premuroso. È stato proprio lui ad annunciare l’arrivo della cicogna a casa Ferragnez, stringendo tra le mani un’ecografia che non lasciava alcun dubbio: in questo modo tenerissimo i fan hanno scoperto la seconda gravidanza di Chiara Ferragni. In seguito, il piccolo ha rivelato il sesso del bebè, facendo sentire chiaramente la sua vocina limpida nel dire: “È una bimba!”.

Sapevamo già che anche questa volta Fedez e Chiara avrebbero vissuto la loro dolce attesa condividendo su Instagram tutti i momenti più felici, dalle foto del pancino che cresce sempre più ai buffi ritratti come quello che vede i due coniugi posare pancia contro pancia (ed è quella del rapper ad apparire più gonfia!). Ma a differenza di quanto accaduto con la gravidanza di Leone, stavolta c’è una piacevolissima sorpresa: il piccolo di casa è infatti quasi sempre presente nei primi ricordi della famiglia allargata, e riesce a dare un tocco di dolcezza a ogni immagine.

La Ferragni ha voluto mostrare le premure del suo bimbo per la sorellina che deve ancora arrivare, pubblicando su Instagram un video davvero tenerissimo. Si vede Leo fare qualche carezza sulla pancia della mamma, per poi riempirla di baci: “La sorellina è felice” – afferma Chiara, così il piccolo si china di nuovo sul grembo materno e le concede ancora qualche bacetto. È una scenetta familiare molto dolce, e i fan si sono dichiarati d’accordo nel non vedere l’ora di scoprire la reazione di Leo quando finalmente potrà stringere tra le braccia la sorellina.

L’attesa è però ancora lunga: il parto è previsto infatti per il prossimo marzo, nello stesso periodo in cui è nato Leo. Non sappiamo ancora se, proprio come la prima volta, Chiara Ferragni e Fedez decideranno di volare negli Stati Uniti per mettere al mondo la loro secondogenita. Ma una cosa è sicura: sono in tantissimi ad aspettare questo momento.