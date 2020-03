Chi è Francesca Tocca, ballerina di Amici e moglie di Raimondo Todaro

editato in: da

Classe 1989, siciliana doc, bella, affascinante e talentuosa, Francesca Tocca è una stimata ballerina, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Amici. Dal 2015 infatti fa parte del cast dei ballerini professionisti della scuola più amata d’Italia, per la categoria di latino americano.

La catanese, fin da piccolissima, ha dedicato anima e corpo alla danza: spinta dai genitori, che ne avevano riconosciuto il talento, già a 16 anni riesce a diventare una ballerina professionista di fama nazionale, quando incontra anche quello che sarà il suo compagno di vita.

Francesca Tocca infatti è sposata con il collega Raimondo Todaro: i due si sono conosciuti da giovanissimi, quando hanno iniziato a ballare in coppia. Lui è uno dei ballerini più famosi di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci.

La Tocca e Todaro hanno gareggiato insieme per tanti anni e nel 2006 hanno conquistato il secondo posto ai campionati italiani di danze latino-americane. Sempre insieme, nel 2013, hanno realizzato un sogno, quello di aprire una scuola di danza nella loro città di origine, Catania.

Tra i due non è scoppiata subito la scintilla: nonostante si siano conosciuti da giovani, iniziando a ballare insieme e a gareggiare in giro per l’Italia, l’amore tra Francesca e Raimondo è sbocciato tanti anni dopo, mentre le loro carriere stavano andando in direzioni diverse. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2011, quando sono andati a convivere, per poi convolare a nozze nel 2014.

Dal loro amore, nel 2013, è nata Jasmine, la loro piccola. In una intervista hanno ammesso di pensare all’eventualità di un secondo figlio, anche se il progetto è stato rimandato di qualche anno dal momento che entrambi sono molto impegnati con le loro carriere. La coppia è riservata e molto gelosa della propria privacy: sui loro profili social appare di tanto in tanto qualche scatto che li ritrae insieme, innamorati e felici.

Francesca Tocca, che spicca per la sua presenza scenica, ha un fascino irresistibile che, secondo alcuni rumors, avrebbe conquistato anche Valentin: il ballerino di Amici infatti negli ultimi mesi si è esibito spesso in coppia con lei e il feeling fra i due è apparso subito evidente.

Nonostante le voci, la Tocca non ha mai voluto commentare, lasciando parlare soltanto il suo talento e l’amore che prova per Raimondo e la piccola Jasmine.