Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del GF Vip

editato in: da

Carlotta Dell’Isola è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Divenuta celebre nell’edizione 8 di Temptation Island, dove ha partecipato come fidanzata insieme al suo compagno Nello, Carlotta si è subito contraddistinta per il suo spirito verace e la sua spontaneità.

Originaria di Anzio (in provincia di Roma), la giovane new entry della casa ha 27 anni e promette di portare un po’ di allegria tra gli inquilini di Cinecittà, dopo le ultime uscite di Elisabetta Gregoraci e Francesco Facchinetti, due delle figure più di spicco all’interno del reality di Canale 5.

A dare l’annuncio dell’ingresso di Carlotta è stato lo stesso Alfonso Signorini durante il GF Vip Party, l’appuntamento virtuale che si tiene ogni settimana su Mediaset Play per commentare le varie dinamiche innescate nel programma.

“Romana, diretta, una Ilary Blasi della prima ora. Non si considera una vip, ma è la Vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione”, ha detto il conduttore per presentarla. Mentre sui social non ha certo bisogno di presentazioni, visti i quasi 200mila follower su Instagram.

Un seguito conquistato con la partecipazione a Temptation Island della scorsa estate, nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, in cui la giovane romana ha conquistato il pubblico divenendo una delle protagoniste più amate del reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Il motivo? Le sue sfuriate nei pinnettu e le “massime” con cui commentava i comportamenti del suo fidanzato Nello alle prese con le tentatrici.

La coppia, che ha partecipato al programma forte di un rapporto che durava da sei anni, è ancora salda e unita, almeno a giudicare dalle foto che Carlotta condivide sui social.

Le voci su una partecipazione di Carlotta al GF Vip hanno iniziato a girare già dai primi di dicembre e hanno causato anche qualche polemica: Sofia Calesso, altra concorrente di Temptation Island, ma dell’edizione precedente, condotta da Filippo Bisciglia, ha insinuato il dubbio che la scelta degli autori di far entrare la “collega” nella casa derivi da conoscenze che quest’ultima avrebbe nel mondo dello spettacolo.

Un altro nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sarà quello di Cecilia Capriotti. Oltre alle due donne ci saranno altri due nuovi ingressi, di cui Signorini ha preferito non fare i nomi. Tutti e quattro i nuovi concorrenti entreranno nella puntata di domani sera.