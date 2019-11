Celentano torna in tv con Adrian e ci riprova. Ma qualcosa non va

editato in: da

Nove mesi dopo, Adriano Celentano ci riprova e torna in televisione con il suo Adrian. La differenza sostanziale sta tutta nel pre-show, completamente rinnovato. Ma andiamo per ordine: a febbraio scorso il cantante aveva debuttato con il suo programma su Canale 5, salvo poi scontrarsi con polemiche e critiche causate soprattutto dall’assenza dello stesso Celentano nello show.

Il programma era stato improvvisamente interrotto, ufficialmente per problemi di salute del conduttore e ufficiosamente per i bassi ascolti. Così, questa volta Celentano ci riprova e ci mette davvero la faccia, pensando in grande: la prima puntata di Adrian si è aperta con Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti.

I conduttori, entrati uno per volta, si sono seduti a una tavola rotonda. Poi acclamato da tutti, è entrato lui: l’attesissimo showman, “Il Molleggiato”. Da qui, insieme agli ospiti, è partito un dibattito portato avanti con l’ironia che lo contraddistingue, incentrato su tematiche di attualità di ogni genere: un monologo ambientalista, una riflessione sul destino della televisione italiana e una polemica sull’immagine femminile.

Non manca poi, da parte dello stesso Celentano, una piccola precisazione riguardo ciò che, a suo parere, non ha funzionato nel vecchio show.

Le persone hanno polemizzato sul fatto che io non fossi presente. L’hanno fatto senza minimamente pensare ad Adrian.

Insomma, il cantante insiste a sottolineare quanto la serie evento da lui firmata e la sua essenza non fossero stati compresi a fondo nella passata sfortunata edizione. E così, quasi a sfidare il pubblico che prima lo criticava e in studio lo ha acclamato, ha salutato tutti ed è andato via, generando panico e confusione tra gli autori e i presenti in studio.

Ma è solo uno scherzo, l’ennesimo del conduttore, che tra gli applausi del pubblico, rientra con una performance sonora. E se l’entusiasmo dei presenti allo show è tangibile, qualcosa invece non ha convinto i telespettatori a casa che, in attesa della serie vera e propria, hanno deciso di sfogarsi sui social.

Anche se in molti hanno apprezzato i cambiamenti apportati al programma, primo fra tutti la presenza di Adriano Celentano, vera essenza del progetto. Su Twitter non è passato inosservato il pungente sarcasmo del conduttore, talvolta non capito, frainteso o scambiato come manifesta superiorità.

Probabilmente attendere un programma che ha già deluso in passato ha generato un’enorme aspettativa che ha portato il pubblico, ancora una volta, a non apprezzare del tutto né il pre-show né il nuovo episodio della serie, additato per il volume troppo alto o per la trama considerata approssimativa.

Non ci resta che attendere quali altre sorprese ha in serbo Adriano Celentano. Del resto questa è soltanto la prima puntata del pre-show e, per quanto riguarda Adrian, occorre certamente ricucire lo strappo dato dal tempo passato. Ma a giudicare dalla reazione dei presenti in studio una possibilità, “Il Molleggiato”, se la merita tutta.