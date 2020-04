Caterina Balivo, la vita lontano dalla tv: “È veramente dura”

editato in: da

Caterina Balivo ha sempre dimostrato grande devozione ed energia per il suo lavoro. Conduttrice di Vieni da Me, è particolarmente apprezzata dal pubblico proprio per la passione con cui si dedica al suo programma. Durante questo periodo di pausa, però, sta riscoprendo le gioie e i dolori di una vita da casalinga.

Da quando Vieni da Me è in pausa, Caterina Balivo sta mostrando la sua quotidianità attraverso i social. Pur non smettendo mai di lavorare e proponendo al pubblico sempre nuovi ed interessanti contenuti attraverso dirette su Instagram, la conduttrice si trova spesso alle prese con le faccende domestiche. L’affetto e l’amore dei suoi cari la rendono felice ma, a volte, fatica a trovare i suoi spazi.

Attraverso delle stories su Instagram, infatti, la Balivo ha ammesso di avvertire qualche difficoltà, pur provando grande amore per la sua famiglia:

Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, ragazzi, perché non li sopporto più. Li amo, i bambini e mio marito, però è veramente dura. Devo ancora preparare il pranzo e apparecchiare però è stata una mattinata allucinante. Cora si sveglia sempre presto, i maschi, invece, si svegliano più tardi e devo fare una seconda colazione. E poi l’aspirapolvere.

Anche questa volta, Caterina Balivo ha scelto la via della genuinità e della verità. Ai suoi follower, così, ha mostrato com’è la sua vita lontano dalla televisione: non solo momenti di condivisione con la sua famiglia e faccende casalinghe, ma anche qualche difficoltà, qualche battibecco con il marito e dei piccoli incidenti domestici.

Ad attirare l’attenzione dei suoi fan, poi, proprio il rapporto con il marito Guido Maria Brera. La coppia, infatti, ha da poco lanciato un nuovo format dedicato ai libri e, attraverso dirette su Instagram, intervistano scrittori emergenti e non. Ed è proprio durante queste brevi trasmissioni che i due danno vita a veri e propri siparietti comici, lanciandosi frecciatine e discutendo di fronte a tutti, quasi a ricordare Casa Vianello.

Insomma, la vita lontano dalla televisione per Caterina Balivo non è sempre semplice. Può sempre contare, però, sull’affetto della sua famiglia e del pubblico che non attende altro che poterla rivedere al timone di Vieni da Me.