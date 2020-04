Caterina Balivo, Vieni da Me in sospeso e lezione di vita su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo ha lasciato intendere che Vieni da Me non potrebbe riprendere, almeno per questa stagione. Nonostante le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi.

Secondo Tvblog infatti Vieni da Me sarebbe potuto tornare in onda ai primi di maggio, ma pare che questo non sarà possibile. A confessarlo indirettamente, sarebbe stata la stessa Balivo che durante una diretta social con TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Per la prossima stagione Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”.

In altre parole, la bella Caterina spera di tornare in tv per la prossima stagione, ma non ritiene che ci siano le condizioni per la ripresa della sua trasmissione a breve.

Intanto, la presentatrice è impegnata in dirette quotidiane sul suo profilo Instagram, appuntamento che la vede protagonista insieme a suo marito Guido Maria Brera. Ospiti della settimana, nomi famosi e di prestigio: si va da Alfonso Signorini a Fabio Volo, passando per Gio Evan, Anna Dalton, Silvia Avallone.

La Balivo sulla sua pagina Instagram è sempre vicina ai numerosi fan coi quali condivide momenti di vita privata, a casa coi figli, Guido Alberto e Cora.

Proprio sui social Caterina ha dato un’importante lezione di vita parlando delle difficoltà che bisogna affrontare in quarantena, specialmente coi bambini. Scrive la presentatrice a commento di un selfie col figlio: “Per noi adulti non è facile questa situazione e ne abbiamo parlato tante volte anche durante le dirette. Ma per i piccoli è ancora più difficile. Tante domande anche sulla morte, nuove emozioni… e non sempre positive.”

E prosegue: “Non hanno più i loro punti di riferimento quotidiani: la scuola, gli amici, le attività, i loro nonni, la loro passeggiatina per comprarsi anche solo un gelato”. La Balivo pensa anche a quei bambini che si trovano in una situazione di totale isolamento, senza strumenti per comunicare con l’esterno: “E poi ci sono i bambini isolati da tutto perché magari i genitori non hanno gli strumenti per fare lezioni online o peggio perché la loro scuola non le prevede”.

Non manca di incoraggiare le mamme ad affrontare con coraggio questa situazione: “Un sorriso a tutte le mamme che sono in casa, chiuse dal 24 febbraio, mentre ripetiamo tipo mantra: “Andrà tutto bene” 🌈 ❤️”

In molti le hanno risposto, tra cui Mara Venier che racconta della difficoltà a stare lontana dai nipoti. Anche la sorella della Balivo, Sarah, e Costanza Brera, figlia del marito della presentatrice sono solidali con lei.