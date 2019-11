Caterina Balivo sbarca su TikTok e incanta col costume di Halloween

editato in: da

TikTok ha conquistato anche Caterina Balivo che, in occasione di Halloween, ha pubblicato il suo primo video da condividere con i fan. E, naturalmente, il risultato è stato un travolgente successo: d’altronde, per approdare sulla piattaforma social tanto amata dai giovanissimi, la conduttrice ha scelto un grande classico.

Qualche ora fa, la Balivo ha regalato ai suoi follower questa bella sorpresa: “Dolcetto o scherzetto?! Pronti per una puntata di Halloween ‘da paura’?! Vi aspetto a Vieni da me” – ha scritto su Instagram, elencando poi i suoi ospiti. Ma la conclusione è quella che ha scatenato gli utenti: “PS: da ieri mi trovate anche su TikTok. Seguitemi!”. La notizia ha lasciato tutti sorpresi. Non è la prima, tra l’altro, a “traslocare” sul nuovo social network proprio in questi giorni. Qualche giorno fa è stata Barbara D’Urso, grazie all’intervento del suo pupillo Denis Dosio, a fare il grande passo.

Ma dicevamo di Caterina Balivo. Sbirciando sul suo profilo social, creato per l’appunto nelle scorse ore, possiamo vedere i primi suoi due video. Quello che ha conquistato il pubblico è il secondo, ripubblicato anche su Instagram. La Balivo, di nero vestita, si è truccata in tema horror per festeggiare Halloween e, sulle note della celebre colonna sonora della Famiglia Addams, ci ha regalato questa piccola perla.

D’altronde, per i fan della conduttrice, la giornata odierna è stata ricca di sorprese. La consueta puntata di Vieni da me ha visto lo studio mascherato a festa, con zucche, palloncini, ragnatele e tutto ciò che serve a creare atmosfera. Caterina Balivo, vestita con un top nero di pizzo e una gonna bianca e nera sfrangiata, è stata la perfetta padrona di casa per i suoi ospiti che hanno celebrato con lei la ricorrenza di Halloween. Come ad esempio Michele Cucuzza, con il quale la Balivo ha ballato un tango. O ancora Beppe Convertini, che invece l’ha trascinata in qualche passo di danza più frenetico.

Non sono mancati scherzi e altri divertimenti, nello stile di Vieni da Me. L’appuntamento è stato decisamente movimentato. Ma ci sono stati anche momenti seri, come quando Caterina ha dato la parola a Lorenzo Farina per una notizia dell’ultima ora: l’assoluzione di Marco Carta. “Sai che faccio il tifo per te, ti ho sempre creduto. Questa è una bellissima notizia” – ha confessato la conduttrice, scoppiando in un lungo applauso insieme al pubblico.