Caterina Balivo, Serena Bortone prende il suo posto. E lei non esclude Mediaset

L’addio di Caterina Balivo a Vieni da Me ha lasciato tutti a bocca aperta e, soprattutto, con molti interrogativi. A chi toccherà l’arduo compito di prendere il suo posto senza farne sentire troppo la mancanza? E quali sono i nuovi progetti che la presentatrice ha in serbo?

Finalmente sembra essere arrivata la risposta che molti attendevano: a prendere il posto di Caterina Balivo e del suo apprezzatissimo Vieni da Me sarà Serena Bortone. Stando a quanto riportato da Blogo, infatti, la giornalista lascerà la conduzione di Agorà per andare ad occupare la fascia pomeridiana rimasta scoperta dopo l’addio della collega.

Serena Bortone, però, non assumerà la guida di Vieni da Me, che verrà definitivamente chiuso. Nel pomeriggio di Rai 1, infatti, andrà in onda un nuovo show, costruito proprio intorno alla figura della giornalista e che, con molta probabilità, tratterà temi di attualità ispirandosi al programma televisivo statunitense David Letterman Show.

Sconosciuto, invece, il nome di chi prenderà il posto della Bortone ad Agorà. Il programma, per tutto il periodo estivo, sarà affidato a Monica Giandotti. Non è ancora certo, però, chi assumerà la guida della versione invernale della trasmissione.

E mentre i telespettatori si chiedono come sarà il pomeriggio di Rai 1 senza di lei, Caterina Balivo è tornata a spiegare le motivazioni che l’hanno portata a lasciare la conduzione di Vieni da Me, lasciandosi sfuggire un dettaglio sul suo futuro. In un intervista a Tv Talk, la presentatrice ha dichiarato:

Penso di non avere più quella energia per fare un altro anno di Vieni da Me. Per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo.

Sempre nella trasmissione di Massimo Bernardini, poi, è stato chiesto alla Balivo se c’è la possibilità che decida di lasciare la Rai per andare a lavorare in Mediaset. La conduttrice, così, ha risposto con sincerità:

Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento

Caterina Balivo, quindi, si è detta disposta a valutare ogni proposta lavorativa, anche proveniente da altre reti televisive, nonostante gli ottimi rapporti instaurati con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. La sua prossima avventura, per ora, rimane un mistero. Quale sarà la prossima sfida che coglierà?