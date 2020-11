Caterina Balivo sempre più bella e rivela: “Sarà un piacere invecchiare”

editato in: da

Bella, ironica e sempre pronta a condividere momenti della sua vita di ogni giorno: Caterina Balivo anche se lontana dalla televisione dopo l’ultima edizione di Vieni da me, intrattiene comunque i tanti fan. Lo fa mostrando sempre un lato molto solare di se stessa oltre che offrendo messaggi importanti su cui riflettere.

E ancora una volta interagisce con il suo pubblico, scegliendo le storie su Instagram, in questa occasione per parlare del tempo che passa. Caterina si riprende al mare dove è a fare il bagno insieme alla figlia. Mentre chiacchiera del caldo di novembre con la telecamera va a concentrarsi su un punto critico: quello tra le sopracciglia, dove appaiono per primi i segni di espressione. “Intanto il sole mi rende ancora più marcate queste rughe – dice toccandosi la fronte – . Una mia amica direbbe vai con le punturine. Io resisto”.

Nella storia la showgirl ha dato anche la possibilità ai follower di dire la loro su un possibile intervento estetico o meno. Il risultato del sondaggio le suggerisce di resistere alla tentazione. Del resto Caterina Balivo è bellissima e sfoggia un fascino mediteranno e una freschezza unici. I suoi tanti fan la apprezzano anche per essere capace di mostrarsi con disinvoltura al naturale, cosa che fa spesso su Instagram, proprio come in questa occasione.

E a tal proposito le immagini successive sono ancora più esaustive. Caterina si riprende mentre lava i piatti nella sua cucina, un’immagine di vita domestica e reale. Lo fa per parlare con i follower: “Volevo ringraziarvi perché mi avete scritto tutti in privato di resistere alle punturine”, ha detto, sottolineando poi: “Tranne la mia amica che mi ha scritto: no vai se no tra tre o quattro anni ti ritrovi tutto il viso segnato”.

E a quel punto la show girl ha aggiunto: “Sì segnato, ma dalla mia stessa pelle”. E per rafforzare ancora di più il concetto ha accompagnato il tutto dalla frase scritta “Sarà un piacere invecchiare” con la emoticon della faccina che ride. Un bellissimo messaggio di accettazione della propria bellezza e del tempo che passa che Caterina Balivo ha voluto condividere con le tante persone che la seguono, utilizzando il suo bel sorriso e l’immancabile ironia.