Caterina Balivo passa a Canale Cinque? Risponde Mediaset

Dopo l’addio a Vieni Da Me, Caterina Balivo passerà a Canale Cinque? A rispondere alle ultime indiscrezioni sul futuro della conduttrice è stata proprio Mediaset. La conduttrice ha deciso di concedersi un periodo di pausa dalla televisione e concentrarsi sulla famiglia in attesa della nuova stagione televisiva. Cosa accadrà nei prossimi mesi è difficile dirlo, dato che proprio la presentatrice ha svelato di volersi dedicare a progetti inediti che la facciano crescere come professionista.

Nei giorni scorsi si era parlato spesso di un passaggio della Balivo dalla Rai a Mediaset per condurre una nuova trasmissione. TvBlog ha svelato di aver contattato direttamente l’azienda di Cologno Monzese per avere informazioni al riguardo e la risposta non è tardata ad arrivare. “Per verificare la fondatezza del rumor – si legge -, abbiamo contattato l’azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza, parlando di ‘fantasie destituite di ogni fondamento’”.

Anche lo staff e gli amici della Balivo hanno confermato che la presentatrice sta vivendo un momento di tranquillità, dedicandosi al marito Guido Maria Brera e ai figli Cora e Guido Alberto, in attesa di tornare in tv. Per ora, comunque, non c’è nulla di deciso. “Caterina si sta riposando dopo una stagione molto impegnativa – ha confessato -, non ci sono determinazioni decise per la prossima stagione, non c’è ancora nulla di deciso. Al momento non c’è nulla”.

Non sarebbe certo nemmeno l’arrivo sul piccolo schermo del format dedicato ai libri e ideato dalla showgirl e dal marito su Instagram durante il lockdown. “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace – aveva confessato qualche settimana fa la Balivo, ospite di TvTalk -. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento”. Nel frattempo sembra confermato che Vieni da Me non andrà più in onda, dopo il successo ottenuto nelle prime due stagioni. Lo show era stato fortemente voluto da Caterina che aveva lasciato Detto Fatto, oggi guidato da Bianca Guaccero, per iniziare l’avventura su Rai Uno. Ora, proprio come due anni fa, la presentatrice è pronta per vivere una nuova avventura che non sa ancora dove la porterà.