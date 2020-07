Caterina Balivo, il matrimonio da favola della sorella Sarah

editato in: da

Immensa felicità per Caterina Balivo: sua sorella Sarah si è sposata. Il matrimonio si è tenuto in una cornice da sogno, l’Isola di Favignana, e la conduttrice ha condiviso tutti i momenti salienti, mostrando tutta la sua gioia e il suo affetto nei confronti della più piccola delle Balivo.

Ma non solo: tra le stories di Caterina sono apparsi anche dei video e una foto che, ancora una volta, lasciano intendere che non c’è alcuna crisi con il marito Guido Maria Brera. Più di una volta, infatti, si era vociferato che i due fossero distanti. Ebbene, così non è.

Sì, perché nelle stories dedicate al matrimonio della sorella non solo è possibile vedere il marito di Caterina insieme ai figli Guido Alberto e Cora, ma la conduttrice ha anche condiviso uno scatto che mostra il giorno delle sue nozze, di quelle della sorella Francesca e ovviamente di Sarah, lasciando intendere che siano stati tre momenti più che felici, da ricordare e incorniciare.

Tornando al matrimonio di Sarah, è stato decisamente un momento da favola. La Balivo era emozionatissima: i piccoli Guido Alberto e Cora sono stati il paggetto e la damigella della sposa. Le nozze si sono celebrate nella Chiesa Madre di Favignana, suggestiva e carica di fascino antico.

Sarah, che ha sposato il fidanzato storico Piero Cicconi, ha scelto un abito molto particolare per il giorno delle sue nozze: la parte superiore, con manica a tre quarti, era ricamata e traforata ma estremamente chic e in chiesa era completata da una un’ampia gonna in tulle.

Subito dopo la celebrazione, però, Sarah si è “cambiata”, semplicemente rimuovendo la gonna in tulle e restando con un miniabito corto e molto raffinato, perfetto per ballare. Sarah, Caterina e gli altri invitati si sono poi spostati in riva al mare, dove si è tenuto il ricevimento.

Anche la Balivo era bellissima: in occasione del matrimonio della sorella ha indossato un miniabito con manica a tre quarti, completato da una scollatura ricamata e da motivi floreali. Il colore scelto da Caterina è stato il rosa tenue: una scelta azzeccatissima, che ne ha esaltato l’abbronzatura e la perfetta forma fisica.

Caterina rimarrà, probabilmente, qualche altro giorno insieme alla sua famiglia, godendosi questo momento d’oro meritatissimo, giunto dopo un’intensa stagione di impegni lavorativi.