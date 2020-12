Caterina Balivo gioca con le trasparenze e conquista Instagram

editato in: da

Caterina Balivo continua a incantare i suoi fan su Instagram. Questa volta la presentatrice gioca con le trasparenze al calar del sole ed è irresistibile.

Come è noto, Caterina Balivo ha deciso quest’anno di prendersi una pausa dalla televisione, rinunciando al programma che conduceva da due anni con successo su Rai 1, Vieni da Me. Nessuna l’ha sostituita, in quella che era la sua fascia oraria oggi c’è Serena Bortone ma con un’altra trasmissione, Oggi è un altro giorno.

Anche se la Balivo non è più in tv, questo non significa che sia sparita dalle scene. Semplicemente si intrattiene col suo pubblico in un altro modo, ossia via Instagram, dove racconta le sue giornate, i suoi sentimenti e svela i suoi look superlativi (GUARDA LE FOTO).

Così dopo aver aperto la giornata seduta a godersi il sole nella terrazza della sua casa romana, indossando uno chemisier e mostrando i suoi piedi curati, ha concluso con un incantevole abito da sera color malva, tonalità di tendenza riproposta anche da Letizia di Spagna.

La bella Caterina è di nuovo in terrazza, ma questa volta è l’ora del tramonto. La Balivo sfoggia un lungo vestito drappeggiato in organza che punta sulle trasparenze, su quel vedo e non vedo, elemento di alta seduzione. Tra le balze dell’abito si percepisce un intimo nero, stilosissimo in contrasto col colore della stoffa. La presentatrice gioca a fare la modella, svela il suo look da sera facendo un giro su se stessa e si lascia spettinare i capelli da una leggera brezza.

Lei commenta su Instagram: “Qualche tempo fa una mia amica mi disse: “Quante volte il cielo di #Roma mi ha aiutata”. La guardai un po’ scettica, forse perché tornavo da lavoro sempre quando era già buio. Oggi penso a lei ogni volta che il sole tramonta e tutto sembra etereo 💖”.

Il post conquista immediatamente i suoi follower che quindi si precipitano a complimentarsi con lei. “Una meraviglia tra le meraviglie della mia città eterna”, “Certo che è davvero difficile trovare aggettivi perfetti per descrivere la tua immensa bellezza”, “Meraviglia il Cielo e te Cara Caterina ti adoro”, “Quanto sei figa Caterina , sei la donna perfetta nell’immaginazione di tutti !”. E infine l’immancabile appello di chi vorrebbe rivedere la Balivo in tv: “Manchi troppo torna in tv ☘️”.