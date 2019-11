Caterina Balivo difende Belen a Vieni da Me e non è mai stata così affascinante

editato in: da

Mentre Belen è volata in Spagna con la sorella Cecilia Rodriguez per uno shooting in bikini da capogiro, Caterina Balivo prende le sue difese a Vieni da Me.

L’occasione è data dal battibecco sorto tra la showgirl argentina e Giulia De Lellis per i tutorial di trucco in cui pare che l’ex corteggiatrice, leader in questo campo, se la sia presa con la Rodriguez per i suoi video dedicati al beauty. Caterina ha affrontato l’argomento all’interno della rubrica dedicata al gossip, appuntamento fisso ogni giovedì a Vieni da Me.

La Balivo si schiera decisamente dalla parte di Belen e ne spiega il perché. “Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole. Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale”. Quindi, conclude la bella Caterina, il problema non sussiste: “Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”.

La conduttrice ha sollevato anche la questione del presunto flirt tra Belen e Andrea Damante, ex della De Lellis. Ebbene anche in questo caso, la Balivo tifa Rodriguez: “Se fosse stato vero lei non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero nulla”.

In attesa di conoscere gli sviluppi della querelle, Caterina si supera in studio in fatto di look (GUARDA LE FOTO). Per accogliere in trasmissione Bianca Berlinguer e Nicola Pietrangeli sceglie una camicia blu in pizzo trasparente che mostra la lingerie coordinata. Lei la abbina a dei pantaloni in tinta e décolletée dal tacco stiletto.

La Balivo lascia senza fiato il suo pubblico che ancora una volta ammira la sua bellezza, oltre che la sua bravura.