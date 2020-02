Caterina Balivo compie 40 anni e svela il suo segreto anti-cellulite su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo compie 40 anni ed in splendida forma. Nata il 21 febbraio 1980, la presentatrice partenopea sfoggia una linea perfetta da fare invidia alle ventenni.

La bella Caterina però ha svelato nelle Stories di Instagram il suo segreto di bellezza. In una puntata di Vieni da Me, la conduttrice si è presentata in studio indossando un tailleur pantalone, color celeste polvere, che non tutte possono permettersi. Ma sotto sotto c’è il trucco e lei lo mostra sui social. Si tratta di una guaina anti-cellulite che porta sotto i pantaloni.

In realtà noi sappiano che la Balivo è perfetta così com’è. E la prova sono le mini stratosferiche con cui si presenta in studio. L’abitino bianco dagli inserti trasparenti, con cui ha accolto Marco Baldini, ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi fan che si sono precipitati a commentare sul suo profilo Instagram: “Che gambe bellissime e favolose”. “Stupenda” e “bellissima” sono gli aggettivi più usati per descriverla.

Altro look mozzafiato, il mini dress nero che la presentatrice ha abbinato a delle maliziose calze a rete, durante l’intervista a Ricky Tognazzi. Così l’hanno definita i suoi follower: “Sei semplicemente speciale e ….di una strepitosa bellezza !!!”.

Intanto la bella Caterina sta vivendo un momento magico. L’amore per il marito Guido Maria Brera va a gonfie vele, anche se sono state subito messe a tacere le voci che avrebbero condotto una trasmissione insieme. E il suo show pomeridiano, Vieni da Me, colleziona successi uno dietro l’altro.

Proprio con la “squadra meravigliosa” del suo programma la Balivo ha festeggiato in anticipo il suo compleanno, scatenandosi nel ballo. Su Instagram ringrazia tutti per la festa emozionante: “È stato magico per tutti noi ballare come quando eravamo pischelli e sognavamo di “fare la tv”. E adesso, tutti la facciamo per davvero. Eccola: la squadra meravigliosa di @vienidamerai al completo, ieri sera per questi miei primi quarant’anni”.