Caso Pamela Prati: il commento (durissimo) di Michelle Hunziker e Federica Panicucci

L’affaire Pamela Prati continua a far discutere e ad intervenire sono anche i vip. Nel corso di un’intervista radiofonica Michelle Hunziker ha detto la sua su quello che è ormai divenuto un caso mediatico. L’ospitata della showgirl sarda nel programma Live – Non è la D’Urso è stato seguito da milioni di persone, curiose di scoprire quale sarà il prossimo colpo di scena.

L’intervista rilasciata dalla Prati è durata pochi minuti, poi l’ex star del Bagaglino ha lasciato lo studio, rifiutandosi di rispondere alle domande della conduttrice. Un atteggiamento che ha reso ancora più concreti i dubbi riguardo l’esistenza di Mark Caltagirone e le nozze fantasma.

Ospite di Geppi Gucciari e Giorgio Lauro, nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora, Michelle Hunziker ha risposto alle domande sul caso del momento, mostrandosi decisamente critica nei confronti di Pamela Prati. “La vicenda del matrimonio di Pamela Prati? – ha detto – Ci sta intrattenendo tutti in una maniera incredibile questa storia, alla fine in qualche modo se ne parla. È una cosa che in 20 anni che faccio questo mestiere non avevo mai vissuto, è incredibile”.

Quando le è stato chiesto se Mark Caltagirone esistesse o meno, la Hunziker non ha avuto dubbi: “Non esiste, dai. Non ho la verità in tasca, ma non credo, dai…”. Non solo la conduttrice di All Together Now, anche altre colleghe hanno espresso la loro opinione sull’affaire prati dopo l’ospitata a Verissimo e a Live – Non è la D’Urso.

Durissimo il commento di Federica Panicucci, che nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, ha invitato la showgirl a dire la verità e a rispettare il pubblico, parlando di una “barzelletta che non fa più ridere”.

“Se questo Marco Caltagirone esistesse a quest’ora sarebbero già uscite le sue foto – ha detto la presentatrice -. Così non è stato, la situazione mi sembra molto chiara. Come ha detto Silvia Toffanin, è davvero una barzelletta che non fa più ridere”.

Non solo: la Panicucci è convinta (e non ne fa mistero) che Pamela Prati si sia inventata tutto solamente per un ritorno di immagine, ma che le bugie le siano sfuggite di mano. “Per rispetto del pubblico Pamela Prati dovrebbe dare delle spiegazioni – ha aggiunto -. Se non vuoi parlarne, stai zitta dall’inizio. Farebbe più bella figura ad ammettere di aver mentito. Ognuno pianga i suoi mali”.