Caso nozze Pamela Prati, le accuse degli organizzatori e la difesa di Valeria Marini

Pamela Prati e Marco Caltagirone hanno annullato le nozze previste per l’8 maggio. E scattano le accuse degli organizzatori.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi sia Marzia Rosati, proprietaria di Villa Pazzi al Parugiano (Montemurlo in provincia di Prato) dove doveva svolgersi il matrimonio, sia gli addetti agli addobbi floreali si sono lamentati perché non sono stati pagati e denunciano anche diverse stranezze durante i preparativi.

La prima racconta dell’incontro con Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo. A parlare era solo quest’ultima, preoccupata soprattutto della privacy della showgirl e del fidanzato, oggi definito dai media “fantasma“. A insospettire la Rosati il fatto che non le venivano fornite informazioni precise sull’organizzazione delle nozze, banalmente il numero degli invitati – stando alla Prati una cinquantina, stando alla manager un centinaio.

Di certo c’è che nessuno ci ha pagato. guardando la tv e leggendo i giornali, abbiamo sentito puzza di bruciato. Pamela, con la sua squadra, l’ho vista solo quella sera. Chi ha intrattenuto i rapporti con noi è stata Consuelo [Di Figlia], la wedding planner.

I proprietari della Villa hanno ribadito anche alla rivista Oggi: “Non abbiamo ricevuto nessuna caparra e non abbiamo una data”.

Sorte simile è toccata ai fioristi che pare abbiano perso una commissione da 32mila euro: “l mio contatto è sempre stata la wedding planner Consuelo Di Figlia, una persona seria secondo me: lei ha coordinato tutto e mi ha commissionato tutto. So che in questo momento sta molto male per la situazione”.

Intanto scende in campo a difesa di Pamela Prati l’amica e collega Valeria Marini. L’attrice, che ha ritrovato l’amore con Gianluigi Martino, ha dichiarato al magazine Oggi:

Io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili… La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia.

Anche Signorini al Maurizio Costanzo Show aveva ipotizzato che Pamela fosse stata raggirata. E lo stesso ha fatto Emanuele Trimarchi, ex protagonista di Uomini e Donne.

Dal canto suo la showgirl si dice sinceramente innamorata di Marco Caltagirone. Sulle Stories di Instagram ha pubblicato un video in cui l’imprenditore guida in auto, forse diretto da lei? Sta di fatto che il suo volto resta ancora un mistero. La Prati poi ribadisce: