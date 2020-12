Caso Mauro Corona: Franco Di Mare risponde a Bianca Berlinguer

editato in: da

Continua il botta e risposta a distanza fra Bianca Berlinguer e Franco Di Mare per quello che è ormai diventato il Caso Mauro Corona. Lo scrittore, come è noto, è stato escluso dalla trasmissione Cartabianca dopo aver insultato in diretta la conduttrice. Dopo la sua assenza per alcune puntate, la Berlinguer avrebbe voluto riavere Corona ospite della trasmissione, ma avrebbe incontrato la netta opposizione di Franco Di Mare, direttore di Rai Tre.

Qualche giorno fa Bianca Berlinguer, intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, aveva commentato la vicenda. “Questa decisione è stata presa senza il mio consenso – aveva detto -: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero”.

La replica del giornalista è arrivata poco dopo. “È una decisione della Rai, se l’azienda cambia idea… – ha spiegato al Corriere della Sera, parlando della scelta di allontanare Corona da Cartabianca – […] Mi sono basato sulle norme e ho consultato il Comitato di controllo sul Codice etico che mi ha detto che non si poteva. L’articolo 1 del codice etico e il 9 del contratto di servizio che, tra l’altro, impegna la Rai a utilizzare un linguaggio rispettoso della dignità delle donne”.

Di Mare ha poi commentato le parole di Bianca Berlinguer. “Non ce l’ho con lei, ma anche qui c’è una norma da rispettare – ha detto riguardo alle interviste rilasciate su questo tema -. Berlinguer era stata invitata un mese fa a non rilasciare interviste. Invece vengo aggredito periodicamente”.

“Se il conduttore fosse lei e il direttore le togliesse un ospite?”. È la domanda fatta al dirigente. “La responsabilità della linea editoriale non è del conduttore – ha sottolineato Di Mare -, ma della direzione della Rai che, se vuole, sospende una trasmissione: è successo a Detto Fatto”.