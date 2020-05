Caso Lecciso-Power, Mara Venier replica su Instagram ad Al Bano

editato in: da

Mara Venier replica (a modo suo) su Instagram ad Al Bano dopo il caso Lecciso-Power scoppiato a Domenica In. Nell’ultima puntata dello show domenicale infatti non sono mancati i colpi di scena soprattutto quando la conduttrice ha cercato di leggere una lettera di Romina, ma ha incontrato la ferma opposizione di Al Bano.

Il cantante, in collegamento dalle tenute di Cellino San Marco, ha infatti cercato di difendere il suo rapporto con Loredana, evitando di dare spazio, ancora una volta, all’amore ormai finito con la Power. In occasione del 77esimo compleanno di Al Bano infatti, Mara ha raccolto gli auguri di amici e parenti, fra loro anche l’ex moglie dell’artista che ha scritto una lettera.

“Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra – ha detto Carrisi -. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale. Mi raccomando, bisogna volersi bene, non mettiamoci in difficoltà”.

Pronta la risposta di Mara: “Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! – ha affermato -. Comunque abbiamo un po’ di tempo: non ho più lanciato altri tre video che ti riguardano, quindi a questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose. Almeno ne parliamo una volta per tutte”.

Di fronte alla reticenza del cantante di Cellino San Marco, la Venier ha preferito chiudere. “Al Bano, io ti saluto con affetto – ha concluso -. Lo sai, non è la mia televisione quella che mette in imbarazzo le persone che amo. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno e non voglio mettere in difficoltà nessuno”.

Loredana e Romina non hanno commentato l’episodio, mentre sui socia si è parlato molto della gaffe di Al Bano sui dinosauri. Poco dopo anche Mara è di nuovo tornata, a modo suo, sulla questione. La conduttrice ha infatti condiviso su Instagram i dati riguardanti gli ottimi risultati ottenuti da Domenica In. Fra gli articoli condivisi anche quelli relativi all’intervista a Carrisi e alla sua frecciatina finale. Infine la conduttrice ha pubblicato una frase sibillina: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace”.