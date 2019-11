Carolyn Smith continua a lottare e su Instagram annuncia: “Mi devo fermare”

editato in: da

La battaglia di Carolyn Smith contro il cancro continua e il giudice di Ballando con le Stelle non molla, nonostante tutto, ma svela anche di doversi fermare un po’ su consiglio dei medici. La coreografa inglese in queste ore ha pubblicato su Instagram diversi video in cui ha parlato della sua malattia e delle nuove cure che sta affrontando.

Qualche tempo fa Carolyn aveva spiegato su Instagram che la sua battaglia non era ancora finita e che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore era ancora attivo. Una pessima notizia che però non aveva tolto il sorriso alla Smith che, forte e coraggiosa, aveva ripreso le cure, pronta a sconfiggere il male.

“Il tumore non è andato via e si è risvegliato un po’ – aveva annunciato -. Speravo di sentire le parole magiche: “È finita la lotta”. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani)”. Da allora, era il 24 settembre, Carolyn non ha più svelato nulla sulla sua lotta, sino a oggi quando ha raccontato di aver subito un nuovo intervento.

La coreografa e giudice del programma di Milly Carlucci ha raccontato di essersi operata all’inizio di ottobre. “Pensavo che i medici mi avrebbero detto è finita qua, ma purtroppo non è successo” ha confessato, spiegando che i medici avrebbero trovato delle cellule attive. Una notizia che ha colpito Carolyn e che l’ha fatta scivolare in un periodo di depressione durato dieci giorni.

“Non aspettavo una risposta così, è stato come un pugno” ha svelato, raccontando di aver provato grande paura quando i dottori hanno iniziato a parlare nuovamente di chemioterapia e radioterapia. Alla fine però la Smith ha annunciato che seguirà una cura con un nuovo farmaco con quattro appuntamenti già fissati.

La strada da fare è ancora lunga e Carolyn, nonostante la stanchezza dopo quattro anni di battaglia, non è disposta a mollare. Accanto a lei il marito Ernestino Michielotto, detto Tino, che non la abbandona mai, i suoi cani e i fan. In questo periodo di lotta contro il tumore la Smith non ha mai smesso di sorridere, ma soprattutto di lavorare, apparendo sempre forte e instancabile. Ora però è arrivato il momento di fermarsi un po’.

Su consiglio dei medici la coreografa ha annunciato di aver annullato alcuni impegni che le provocano troppo stress, per concentrarsi su riposo e alimentazione sana. Non rinuncia però a Ballando On The Road, Ballando con le Stelle e al suo progetto Sensual Dance Fit.