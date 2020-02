Chi era Caroline Flack, ex fidanzata del principe Harry

editato in: da

Conduttrice britannica ed ex del principe Harry, Caroline Flack era uno dei volti televisivi più noti del Regno Unito. La presentatrice è stata trovata morta nella sua casa londinese dopo un periodo difficile, segnato dagli attacchi e dalle indiscrezioni dei tabloid.

Un amore, quello fra Harry e Caroline, nato nel 2009 e in parte confermato dalla regina di Love Island che aveva raccontato l’incontro con il figlio di Lady Diana nella sua autobiografia. A farli conoscere Natalie Pinkham, un’amica comune, che aveva organizzato una serata in cui, sin dai primi istanti, era apparso evidente il feeling fra i due. Il flirt era poi terminato – secondo quanto svelato dal Sun – a causa dell’interesse eccessivo della stampa e dei pettegolezzi.

In seguito Harry aveva conosciuto Meghan Markle, mentre Caroline Flack aveva vissuto un’altra storia d’amore molto chiacchierata, quella con Harry Styles, cantante dei One Direction. All’epoca infatti lui aveva 17 anni, mentre lei 31. L’ultimo amore della conduttrice è stato Lewis Burton, ex tennista e modello. La coppia era stata protagonista, lo scorso 12 dicembre, di una violenta lite domestica in cui, secondo le accuse, la presentatrice aveva colpito il compagno con una lampada, ferendolo alla testa.

Una vicenda che aveva causato l’arresto della Flack, che a marzo avrebbe dovuto affrontare anche un processo. Poco dopo la sua scarcerazione e il ritorno a Londra, Caroline aveva perso la conduzione di Love Island, passata a Laura Whitmore. Nell’ultimo periodo la star di X Factor si era chiusa in se stessa, bersagliata dai gossip e sempre più triste.

“Questo tipo di attenzione, queste speculazioni sono eccessive da sopportare, per una sola persona – aveva confessato lei su Instagram -. In fondo sono anche io un essere umano, e non rimarrò in silenzio nel momento in cui avrò una storia da raccontare, e una vita da continuare a vivere. Ora mi prenderò del tempo per me, per stare meglio, per imparare le lezioni che alcune situazioni nelle quali mi sono trovata hanno da insegnarmi”.