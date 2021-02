“Carlotta del GF Vip raccomandata dalla Marcuzzi”: lei replica

editato in: da

Alessia Marcuzzi replica su Twitter a chi l’accusa di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola per il GF Vip. La conduttrice di Temptation Island ha voluto rispondere direttamente a Sofia Calesso, anche lei protagonista del reality dei sentimenti, che aveva accusato Carlotta di essere entrata nella Casa grazie alla sua conoscenza con la Marcuzzi.

“Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo – aveva spiegato qualche tempo fa Sofia -. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza al 1 gennaio. Carlotta Dell’Isola è entrata al Gf Vip prima. La mia domanda, allora, è: com’è che è entrata al Grande Fratello se noi, da contratto, non potevamo neanche fare un provino o sponsorizzare. La mia domanda e le mie critiche nascono per dei dati di fatto. Per contratto lei non dovrebbe essere al GF Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto”. Non solo, Sofia aveva aggiunto: “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti”.

Accuse che non sono piaciute ad Alessia Marcuzzi che ha deciso di replicare su Twitter. “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia! – ha scritto – Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. È stata chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?”. Poco dopo, durante la diretta del GF Vip, la Marcuzzi ha mostrato il suo sostegno nei confronti di Carlotta che ha ricevuto la tanto desiderata proposta di nozze da parte del fidanzato Nello. “Carlottina questa sera hai vinto comunque – ha scritto Alessia, commentando la puntata – Nello ti ha fatto la proposta che tanto aspettavi! Felice per voi”. Poco dopo la Dell’Isola ha lasciato la Casa di Cinecittà, tornando fra le braccia del fidanzato, anche lui protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.