Chi è Carlo Pietropoli, nuovo tronista di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da appena due mesi, ma già riserva grandi colpi di scena. Infatti, sono ben due i tronisti che hanno concluso il proprio percorso, senza peraltro trovare l’amore tanto cercato. Ma l’ambita seduta rossa non tarda ad essere rioccupata e così nuovi tronisti si preparano a cercare la dolce metà proprio all’interno degli studi televisivi.

Tra questi c’è Carlo Pietropoli, 28 anni e originario di San Donà di Piave, un piccolo paese in provincia di Venezia. E proprio qui Carlo si è dedicato per molti anni alla sua grande passione, il calcio, senza mai però perdere di vista altri doveri e obiettivi. Barman di professione, sogna un giorno di poter aprire una propria attività da gestire con impegno e dedizione.

Alto, moro e dallo sguardo intrigante, il nuovo tronista sembra avere già le idee molto chiare in fatto di donne. E così, all’interno degli studi del programma di Canale 5, spera di trovare una donna ambiziosa e in grado di tenergli testa. All’interno di un rapporto cerca sempre nuovi stimoli e non a caso la monotonia è tra le cose che più detesta nella coppia.

Caratterialmente mite, Carlo Pietropoli sa perfettamente quando far valere le sue idee e come lui stesso dichiara “ci sono cose che proprio non gli si possono toccare”. Tra queste, c’è sicuramente la sua mamma, che per lui rappresenta “casa, cuore, anima”, una grande donna destinata ad avere sempre un posto speciale nel cuore del bel tronista.

Giorno dopo giorno, ama vivere la vita serenamente senza lasciarsi trasportare eccessivamente dalle ansie. E se da un lato il nuovo tronista si definisce leggero, dall’altro ci tiene a sottolineare la netta differenza tra l’essere spensierato e superficiale. Lui ha scelto di vivere la sua vita con il sorriso sul volto, consapevole di avere un mondo interiore tutto da scoprire. Mondo che Carlo vuole condividere solo con la persona giusta, quella che spera di trovare proprio a Uomini e Donne.

Come sarà il percorso di questo nuovo tronista? Difficile dirlo, ma ciò che è certo è che Carlo sembra essere deciso a vivere ogni momento del programma con tutto sé stesso.