Caos ad Amici 2020, la Incontrada si difende e un video segreto incastra Valentin

editato in: da

Vanessa Incontrada si difende da Javier e un video segreto incastra Valentin. Ad Amici 2020 è ancora caos dopo la terza puntata dello show, segnata da liti e discussioni sia fra i professori che fra i giudici e gli allievi. A infuriarsi anche Maria De Filippi che ha invitato Valentin ad abbandonare la trasmissione dopo alcune polemiche legate al giudizio della giuria.

La Incontrada, che è stata definita “incompetente” prima da Alessandra Celentano poi da Javier, ha voluto replicare alle polemiche. “Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico – ha raccontato l’attrice, svelando di avere tutte le competenze per giudicare i ragazzi – e sono arrivata fino ai Campionati Europei, poi mi sono trasferita in Spagna e ho smesso. È una disciplina che ha qualcosa a che fare con il ballo”.

Vanessa è nella giuria di Amici 2020 insieme a Loredana Bertè e Gabry Ponte, ma quest’anno i giudici sono finiti spesso al centro del dibattito. Nella terza puntata Javier non ha accettato di aver perso la sfida con Nicolai e ha criticato il giudizio espresso dalla Incontrada, appoggiato anche dalla Celentano.

A lasciare Amici 2020 però è stato Valentin, protagonista di un acceso scontro con Maria De Filippi. Durante la lite la conduttrice ha rimproverato il ballerino, accusandolo di correggere troppo spesso la sua insegnante Natalia Titova. In queste ore Dagospia ha diffuso un video che sembra confermare le parole di Maria e che di certo farà cambiare idea a tante persone che si sono schierate dalla parte del ballerino.

Nelle immagini Valentin è in sala prove e mostra un atteggiamento poco carino nei confronti di Natalia Titova e Francesca Tocca, sua partner sulla pista da ballo e moglie di Raimondo Todaro. Nella clip, il ballerino si infuria: “Non abbiamo ballerini, non abbiamo la sala grande, non abbiamo un ca**o. Non abbiamo niente”. Poi rivolgendosi a Natalia Titova dice: “Se non abbiamo una coreografia forte, potente…”. Lei replica: “Perché non abbiamo una coreografia forte e potente? La facciamo forte e potente”. Ma Valentin non è disposto ad ascoltare: “No, anche la canzone non è potente. […] È questa la canzone? Non è giusta questa. Possiamo chiedere solo di tagliare la musica alla fine?”. Gli fanno notare che è già stata tagliata numerose volte e lui di rimando: “Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa ca***e”.

Non solo: nel video scopriamo anche uno sfogo del ballerino contro Francesca Tocca. “Con tutte le professioniste, quando non va qualcosa, parliamo tranquilli. Tu fai sempre questa faccia, non capisco perché”, si lamenta lui. “Te lo sta dicendo anche lui da fuori – risponde la Tocca -. Non ci sta come tempo, è anche brutto da vedere”. E Valentin replica: “Se sei così brava, bene. Trovati due passi che non sai trovarti due passi. Trovati due passi belli e li proviamo se sei capace. Sei capace? Sei capace o no? Sono passi che hanno messo loro, non tu. Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi”.