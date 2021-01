Can Yaman e Diletta Leotta, spunta la prova del loro amore

editato in: da

Spuntano nuove prove che sembrano confermare la storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman. Da giorni ormai si parla di un presunto flirt fra l’attore turco e la conduttrice. I due sono stati paparazzati insieme in hotel, fra sguardi complici e tenerezze che non sono passati inosservati. Poco dopo l’attore di Daydreamer – Le ali del sogno, è stato sommerso da commenti e critiche, così tanto da chiudere il proprio account e da chiedere silenzio e rispetto ai fan.

Diletta e Can non hanno confermato la love story, ma gli indizi che sembrano raccontare il loro amore sono tanti. L’attore turco in queste ore ha postato nelle Stories di Instagram una valigia con una scritta: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”. Una frase pronunciata qualche giorno prima proprio dalla Leotta nel corso di una partita di calcio. Non solo: entrambi hanno condiviso sui social la stessa canzone: Una notte a Napoli, mentre sul profilo di Ofelia Castorina, mamma di Diletta, sono comparsi numerosi Like del divo.

Yaman è tornato in Turchia dopo aver trascorso qualche settimana in Italia per alcuni impegni di lavoro. L’attore di Daydreamer – Le ali del sogno, è molto amato nel nostro paese, tanto da essere stato scelto per girare uno spot con Claudia Gerini. Non solo: presto Can sarà di nuovo in Italia per iniziare le riprese di Sandokan. Nel remake il divo reciterà accanto ad Alessandro Preziosi, Luca Argentero e, secondo alcune indiscrezioni, anche Alessandra Mastronardi.

Se la storia d’amore con Diletta Leotta fosse confermata, sfumerebbe il sogno di tanti fan di vedere Can accanto a Demet Özdemir, sua collega in Daydreamer. I due, ospiti di Verissimo, avevano già smentito l’esistenza di una relazione e Yaman aveva confessato la voglia di innamorarsi di nuovo dopo un lungo periodo da single. “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione – aveva spiegato -. Mi innamoro di tutte le cose che faccio e non mi piace fallire, sono un perfezionista. Le relazioni però non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono sempre aperto alle cose che la vita mi porta e mi piace sorprendermi”.